Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 20 августа 2020 года

На Среднем Урале зарегистрировано 138 новых случаев COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за сутки зафиксировали 139 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным регионального оперативного штаба на 20 августа, больше всего подтвержденных диагнозов у жителей Екатеринбурге – 75 человек, остальные заразившиеся из Асбеста, Верхней Пышмы, Березовского, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Тавды, а также из других муниципалитетов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 23981.

- ССостояние 74 госпитализированных оценивается как тяжелое, 73 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 42 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 259. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - сообщили в оперштабе.

От коронавируса за сутки от COVID-19 скончались еще шесть человек. Все в регионе погибли от инфекции – 19 317 уральцев.

Выписано 68 человек. Общее число людей, которых вылечили уральские врачи, достигло 19317.

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