ХК «Автомобилист» отказался от турнира из-за вспышки коронавируса в команде

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В хоккейной команде «Автомобилист» вспышка коронавируса. Об этом заявила пресс-служба клуба на своей официальной странице. По их данным, накануне игроки и тренерский состав проходили плановое тестирование на COVID-19. Положительный результат подтвердился у большей части коллектива.

- Были получены первичные положительные результаты у трети принимающих участие в предсезонной подготовке основного состава игроков. Напоминаем, что подтвержденными эти тесты могут считаться после проверки Роспотребнадзором, - рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Сейчас команда готовилась к новому сезону. На днях «Авто» планировал принять участие в региональном турнире, но из-за коронавируса пришлось отказаться.

- По этой причине наш клуб вынужден отказаться от участия в Кубке Губернатора Челябинской области. Официальное уведомление было направлено руководству ХК «Трактор» сегодня утром. Все заболевшие члены нашей команды изолированы и проходят необходимый курс лечения под наблюдением медицинского штаба, - отметили там.