В Свердловской области увеличили плату за капитальный ремонт

В программу капремонта многоквартирных домов Свердловской области включено почти 28 тысяч многоквартирных домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с 2021 года на 4% подорожает плата за капитальный ремонт. Как рассказали в минестерстве ЖКХ региона, с нового года уральцы будут платить за один «квадрат» на 39 копеек больше. А именно 10 рублей и 11 копеек.

- Исходя из произведенных расчетов, общая оценочная стоимость капитального ремонта домов в регионе на 2021 год составила 21 рубль 36 копеек с квадратного метра жилья. Однако с учетом сложившейся экономической ситуации, а также связанным с пандемией COVID-19 падением доходов уральцев, рост взноса решено ограничить и установить его исключительно в пределах прогнозируемого индекса инфляции – на четыре процента, – пояснил министр ЖКХ Среднего Урала Николай Смирнов.

Сейчас в программу капремонта многоквартирных домов Свердловской области входят почти 28 тысяч многоквартирных домов. Менее чем за пять лет на Урале удалось комплексно отремонтировать 6592 домов на общую сумму 27,6 миллиарда рублей.

В текущем году список обновленных домов увеличится на 1044.