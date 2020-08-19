Гол Смолова спас «Локомотив» от поражения в матче с «Уралом»

Примечательно, что ворота «Урала» защищал не Ярослав Годзюр, а арендованный у ЦСКА Илья Помазун. Несколько раз протеже Игоря Акинфеева выручал «шмелей» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершился матч второго тура чемпионата России по футболу между «Уралом» и «Локомотивом». Встреча завершилась со счетом 1:1.Во втором тайме полузащитник Андрей Егорычев блестяще замкнул подачу Дмитрия Ефремова, и буквально вколотил круглого в ворота Гилерме.

Но за две минуты до конца основного времени Федор Смолов классно выиграл верховую борьбу и неотразимо отправил мяч в сетку. Кстати, это первый гол нападающего после возвращения в Россию из «Сельты».

Момент гола Федора Смолова. Илья Помазун был бессилен Фото: Алексей БУЛАТОВ

Примечательно, что ворота «Урала» защищал не Ярослав Годзюр, а арендованный у ЦСКА Илья Помазун. Несколько раз протеже Игоря Акинфеева выручал «шмелей». В частности стоит отметить сейв после удара Смолова в концовке первой половины.