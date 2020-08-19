«Это звенья одной цепи»: в свердловской полиции связали между собой исчезновения четырех детей

Полина и Илья ушли из дома 15 августа. Фото: предоставлено отрядом "Прорыв"

Под Екатеринбургом за несколько дней пропали сразу четыре ребенка. Их поисками сейчас занимаются сотрудники полиции, а также волонтеры поискового отряда «Прорыв».

15 августа в поселке Большой Исток, примыкающий к уральской столице, ушли из дома 17-летняя Полина и 10-летний Илья Скаредневы.

Фото: предоставлено отрядом "Прорыв"

Приметы Полины Скаредневой: телосложение среднее, глаза голубые, черные волосы, рост 167 сантиметров. На момент исчезновения была одета в черные джинсы, черную кофту и белые кроссовки.

У Ильи Скареднева голубые глаза, светло-русые волосы, рост 115 сантиметров. На момент пропажи был одет в серую ветровку, синие спортивные штаны и кеды цвета хаки.

17 августа в Арамили после ссоры с отцом пропали две родные сестры – 15-летняя Полина и 10-летняя Виктория Наумовы. Их местонахождение определяют специалисты службы участковых уполномоченных и органы опеки, на розыск ориентированы наряды полиции.

Фото: предоставлено отрядом "Прорыв"

Стражи порядка выяснили, что исчезнувшие дети знают друг друга, и уход из дома сначала первой пары несовершеннолетних, а потом второй, могут быть связаны между собой.

Редакция «Комсомольской правды-Екатеринбург» попросила прокомментировать ситуацию с очередным уходом из семьи двух несовершеннолетних главу пресс-службы свердловского областного Главка полковника Валерия Горелых.

- История с уходом из дома двух несовершеннолетних, и история, по которой я давал комментарий «Комсомолке» чуть ранее – это звенья одной цепи. Несовершеннолетние друг друга знали до этого происшествия. Более того, отмечу, что когда сотрудники полиции Сысертского ОВД проводили розыскные мероприятия несовершеннолетних, ушедших накануне, сыщики вышли на семью, откуда пропали другие несовершеннолетние еще 15 августа, - рассказывает Валерий Горелых. – Но их мать сотрудников полиции ошарашила известием, что ее дочь до этого уже неоднократно уходила и сама возвращалась. И только после визита сотрудников полиции женщина написала заявление в ОВД с просьбой оказать помощь в розыске детей.

Полина и Виктория Наумовы пропали 17 августа. Фото: предоставлено отрядом "Прорыв"

На розыск детей ориентированы все наряды полиции. Отмечу, что более взрослые дети время от времени выходят в интернет и оставляют сообщения. Одна из более старших девочек сообщила, что намерена сегодня вечером привезти младшего братика домой. Сдержит ли она свое слово – станет известно чуть позже. В розыске задействовано порядка 60 полицейских территориального ОВД. В этом непростом деле стражам порядка постоянно оказывают помощь наши партнеры – добровольные помощники из волонтерских отрядов.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении детей, просьба сообщить ее по телефону руководителя отряда «Прорыв» Наталии – 8 900 044 02 20, либо по телефону 02.

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