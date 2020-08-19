Под Екатеринбургом пропали еще двое детей

Полина и Илья Скаредневы. Фото: предоставлено поисковым отрядом "Прорыв"

В поселке Большой Исток под Екатеринбургом 15 августа пропали двое детей. Речь идет о брате и сестре – 17-летней Полине и 10-летнем Илье Скаредневых. Школьники ушли вместе из дома 15 августа и до настоящего времени не вернулись.

На поиски пропавших детей отправились сотрудники полиции и волонтеры отрада «Прорыв» в Екатеринбурге.

Фото: предоставлено поисковым отрядом "Прорыв"

Приметы Полины Скаредневой: телосложение среднее, глаза голубые, черные волосы, рост 167 сантиметров. На момент исчезновения была одета в черные джинсы, черную кофту и белые кроссовки.

У Ильи Скареднева голубые глаза, светло-русые волосы, рост 115 сантиметров. На момент пропажи был одет в серую ветровку, синие спортивные штаны и кеды цвета хаки.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении детей, просьба сообщить ее по телефону руководителя отряда «Прорыв» Наталии – 8 900 044 02 20, либо по телефону 02.

Фото: предоставлено поисковым отрядом "Прорыв"

Напомним, что сегодня стало известно о пропаже в Арамили двух сестер – 15-летней Полины и 10-летней Виктории Наумовых. В полиции рассказывают, что за день до исчезновения девочки поссорились с отцом. Сестер никто не видел с 17 августа. Сами они на связь не выходят.

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