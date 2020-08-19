В Екатеринбурге по проспекту Ленина неделю не будут ходить трамваи

Маршрут поменяют девять трамваев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге девять трамваев неделю не будут ходить по проспекту Ленина и улице Татищева: от улицы Красноуральской до Луначарского, в одном направлении. Движение закроют с 00:00 22 августа до 05:00 31 августа. Как сообщили в пресс-службе ЕМУП «Гортранс», все это время на участке будут ремонтировать трамвайные пути.

При этом некоторые трамваи пойдут в объезд, а некоторые – сократят. Рассказываем подробнее.

Трамвай №2: Станция Фрезеровщиков – Фронтовых бригад – проспект Космонавтов - Луначарского – гостиница «Исеть».

Трамвай №6: ЦПКиО – Луначарского - проспект Ленина – Верх-Исетский бульвар - Халтурина – Бебеля - Машиностроителей - Бебеля - Халтурина - Верх-Исетский бульвар – Московская – Радищева – Куйбышева – Луначарского – ЦПКиО.

Трамвай №7: Эльмаш – Фронтовых бригад – проспект Космонавтов - Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар - Халтурина – Техническая – станция 7 Ключей - Техническая – Победы – Кузнецова – Космонавтов – Фронтовых бригад – Эльмаш.

Фото: Яндекс.Карты

Трамвай №13: 40 лет ВЛКСМ – Малышева – Гагарина – проспект Ленина – Верх-Исетский бульвар - Халтурина - Техническая – 7 Ключей - Техническая – Победы – Кузнецова – проспект Космонавтов – Луначарского – проспект Ленина – Гагарина - Малышева – 40 лет ВЛКСМ.

Трамвай №15: Вторчермет – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – Ленина – Гагарина – Малышева - 40 лет ВЛКСМ – Малышева – Гагарина – проспект Ленина – Московская – Радищева – 8 Марта – Вторчермет.

Трамвай №18: Волгоградская – Белореченская – Радищева – Куйбышева – Луначарского - проспект Ленина – Гагарина – Блюхера – станция Шарташ - Блюхера - Гагарина - проспект Ленина – Татищева – Викулова – Волгоградская.

Трамвай №23: 40 лет ВЛКСМ – Малышева – Гагарина – Уральская – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар - Халтурина – Бебеля - Машиностроителей – Победы – Кузнецова – проспект Космонавтов – Уральская – Гагарина – Малышева – 40 лет ВЛКСМ.

Трамвай №26: Волгоградская – Викулова – Верх-Исетский бульвар – Московская – Белореченская – Волгоградская.

Трамвай №32: Дворец спорта – Радищева - Куйбышева – Луначарского - Уральская – Гагарина – Малышева – 40 лет ВЛКСМ – Малышева – Гагарина – Уральская – Луначарского – Куйбышева – Радищева – Дворец спорта.