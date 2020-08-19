Где дешевле собрать ребенка в школу в Екатеринбурге

Август - время сбора в школу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Собрать ребенка в школу – недешевое удовольствие. Особенно, если идти на шопинг с ребенком. Яркие пеналы, разноцветные ручки, тетрадки с золотым тиснением – все это привлекает внимание детей, а родителям может влететь «в копеечку».

«Комсомолка» отправилась за покупками на школьный базар вместе с мамой двух чудесных девочек Анастасией. В качестве эксперимента мы собрали два набора: бюджетный и выше среднего. Первый собирала мама . Второй – ее дочки 11-летня София и 8-летняя Рита.

В бюджетный набор мы брали только самое необходимое: рюкзак, пенал, 10 тетрадей в линейку и в клетку (12 листов), набор обложек, дневник, шариковая ручка, ластик, точилка, линейка, цветные карандаши, альбом для рисования, гуашь и набор кистей.

Набор выше среднего девочки собирали по своему вкусу.

Разница получилась большая. Самый дешевый набор обошелся нам в 1538 рублей. Самый дорогой в - 5395 рублей.

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР В ГАЛАМАРТЕ.

Собираем набор в "Галамарте" Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ЗА ПОКУПКАМИ В «ДОМ КНИГИ»

Собираем школьника в "Доме книги" Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ЧТО ЕСТЬ В «АШАНЕ»

Собираем набор в "Ашане" Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

А ТЕПЕРЬ ИДЕМ В ГРИНВИЧ

Собираем набор в "Гринвиче" Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:

Набор, собранный детьми, в обоих случаях получился дороже в два раза. Это объясняется тем, что дети легко ведутся на яркую упаковку, а маркетологи этим пользуются.

Елизавета ДАУТОВА, детский психолог:

– Прежде чем пойти на шопинг, возьмите семью зверят/кукол и разыграи те ваш поход по магазинам: как семья зверят составляет список покупок, как они гуляют по магазинам, как зверенок-ребенок выбирает продукты строго по списку и помогает родителям. Когда будете составлять свой список покупок, можете вырезать картинки продуктов и наклеить их на листочек. Также, если ребенку больше 5 лет, вы можете заранее обозначить сумму, на которую он себе что-то выберет. Лучше дать купюру или монетки, чтобы у него было чувство ответственности и самостоятельности.

Список школьных базаров Екатеринбурга – 2020:

1.Магазин канцтоваров «Дом Книги»

Адреса: Антона Валека, 12; Опалихинская, 15; ТРЦ «Мегаполис» 8 марта, 149, Вильгельма де Геннина, 33, ТЦ «Семь Ключей», Техническая, 63; ТЦ «Кировский» Сыромолотова, 22; Викулова 33/1.

Телефон: +7 (343) 289-40-45

Время работы: пн-вс 10:00 - 20:00

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2. В магазине «Галамарт»

Адреса: ул. Восточная, д. 35, ул. Луначарского, 136,

1 этаж, ул. 8 Марта, 46

Остальные можно посмотреть на сайте

Телефон: 8 800 - 25- 000 -25

Время работы: пн-вс (10:00-22:00).

Может меняться в зависимости от адреса.

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3. В гипермаркете Сима-ленд

Адрес: ул. Черняховского, 86/12

Телефон: 8 800 - 234 -1000

Время работы: Пн-Сб (9:00 - 22:00)

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4. Магазин «Живое слово»

Адреса: Гагарина, 1; Крауля, 44; Победы, 38

Остальные можно посмотреть на сайте

Телефон: 8 800 - 234 -1000

Время работы: Пн-Сб (9:00 - 22:00)

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5. В магазине «АШАН»

Адрес: ТРЦ МЕГА, Металлургов, 87

Время работы: 08:30-23:00

Адрес: ТРЦ Карнавал, Халтурина, 55

Время работы: 08:00-22:00

Телефон: 8 (800) 700-58-00

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6. В «Гиперболе»

Адрес: Вайнера, 9

Часы работы: 09:00-22:00

Адрес: 8 Марта, 46

Часы работы: круглосуточно

Телефон: 8 (343) 229-30-50

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7. В ТЦ Гринвич, 2 уровень, под кинотеатром

Адрес: 8 Марта, 46

Часы работы: 10:00-22:00

Телефон: 8 (343) 222-25-25

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