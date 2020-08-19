В 2022 году в здании цирка начнется капитальный ремонт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за пандемии коронавируса Цирк Екатеринбурга по-прежнему не может принимать гостей, однако артисты уже возобновили репетиции, а руководство сегодня, 19 августа, объявило, как именно он будет принимать зрителей в случае, если глава региона снимет ограничение, запрещающее Цирку проводить представления.

- Даже если будет решение о том, чтобы цирк начал работать с 50% загрузкой, мы, конечно же, откроемся, - рассказала Тамара Бортникова, директор Екатеринбургского цирка. - В день будем проводить не более двух представлений, чтобы оставалось время на дезинфекцию помещений и зрительного зала. Будет увеличено время антракта. Поставим санитайзеры, сделаем визуальное разграничение территории.

Тамара Бортникова рассказала о том, каких успехов достиг цирк за год под ее руководством. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того в цирке пообещали к каждому билету прилагать маску и перчатки. Помимо этого для посетителей откроют сразу пять больших входов в здание, один из которых – со стороны парковки.

- Он будет удобен всем, кто приезжает с детьми на личном автомобиле, - добавляет Тамара Бортникова. - Там же мы открываем дополнительные гардеробы, чтобы максимально развести потоки очередей, которые обычно у гардеробов скапливаются. Буфеты работать не будут. Игрушки тоже продаваться не будут.

Первой программой цирка после открытия станет «Шоу воды, огня и света» - то самое, на котором в марте из-за пандемии внезапно и завершил свою работу цирк. Артисты признаются, что месяцы вынужденного бездействия они старались поддерживать свою физическую форму, однако без манежа цирка это было сложно.

- Когда приступили к репетициям, поняли что мы далеко не в форме, потому что как бы ты себя ни поддерживал, но если ты не поднимаешься в воздух под купол, ты не можешь быть полноценным артистом, - поделилась Маргарита Никонова – Чомахидзе, воздушная гимнастка. - За этот период мы много переосмыслили. Начали придумывать новые трюки, меняем оснастку.

Сейчас артисты репетируют обновленную программу. Архивный снимок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впрочем, за месяцы простоя в цирке случилось два положительных события. Во-первых, в июле у белой тигрицы родился тигренок. Подобное в неволе происходит нечасто. Во-вторых, в конце июня его сотрудники узнали, что в здании цирка наконец-то будет проведен капитальный ремонт.

- Мы получили постановление правительства РФ от 30.06.2020 о том, что во втором квартале 2022 года Екатеринбургский цирк уходит на капитальный ремонт, - сказала Тамара Бортникова. - У нас есть всего полтора года, чтобы успеть увидеть новые лучшие шоу до длительного перерыва.

К слову, рассказали в цирке и о том, как прошел год после того, как в нем сменился директор. Ранее 24 года цирком Екатеринбурга руководил Анатолий Марчевский. Но осенью 2018 года «Росгосцирк» уволил его. Московское руководство тогда обвинило Марчевского в затянувшемся ремонта здания цирка и нарушениях пожарной безопасности, обнаруженных сотрудниками МЧС.

Из-за пандемии цирк с марта не принимает зрителей и не проводит представлений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сам Анатолий Марчевский объяснял это недостаточным финансированием, которое поступало от головного предприятия. Впоследствии сменившийся генеральный директор «Росгосцирка» отменил приказ об увольнении Марчевского. Однако к руководству цирком он не вернулся. Ему предложили другую должность. Сам же цирк Екатеринбурга возглавила Тамара Бортникова, ранее руководившая Рязанским и Тульским цирками.

- С сентября по март цирк посетили более 200 тысяч человек, мы провели 91 представление. И процент заполняемости зала был 75%, что является рекордом за последние 5 лет. Этим я могу похвалиться сегодня, - рассказала Тамара Бортникова. - А на прошлой неделе у нас закончилась очередная проверка представителей МЧС и прокуратуры. Она прошла с благодарностью нам за проделанную работу. Это значит что цирк безопасен с пожарной точки зрения. Мы не теряли время. Все системы цирка, все наши сотрудники, весь творческий коллектив готовы к новому цирковому сезону.