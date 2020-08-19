На Урале две сестры пропали после ссоры с отцом

Фото: ДПСО "Прорыв"

В Арамиле пропали две сестры: 15-летняя Полина Наумова и 10-летняя Виктория. Поисками девочек уже занимается спасательный отряд «Прорыв» и полиция. Как рассказали в ГУ МВД по Свердловской области, накануне перед пропажей сестры поссорились с отцом. С 17 августа сестер никто не видел.

Ориентировка на старшую из сестер. Фото: отряд "Прорыв"

- Личный состав территориального отдела МВД поднят по тревоге. По одной из отрабатываемых версий, дети поссорились с отцом, после чего ушли в неизвестном направлении. Специалисты службы участковых и органов опеки проверяют возможные места их нахождения. На розыск ориентированы все наряды полиции. Всех, кто владеет информацией о местонахождении девочек, просят сообщить по телефону +7 (343) 358-71-61, - сообщил «КП» пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Девочки пропали 17 августа. Их ищут все полицейские города, а также волонтеры. Фото: отряд "Прорыв"

Приметы Виктории: рост 120 сантиметров, худощавое телосложение, светло-серые глаза, светлые волосы. Была одета в синюю куртку, черные спортивные штаны с белыми полосками по бокам, а также белые кроссовки.

Приметы Полины: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, глаза карие, темно-рыжие волосы. Была одета в бирюзовую куртку, брюки черного цвета, черные кроссовки.

Всех, кому что либо известно о место нахождении девочек, просят также звонить руководителю поискового отряда Наталии "Лиса" 8 900-044-02-20.