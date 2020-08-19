Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 19 августа 2020 года

В Екатеринбурге работают торговые центры и заведения общепита Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки зафиксированы 147 новых случаев заболевания коронавирусом. В лидерах – уральская столица: + 57 новых случаев COVID-19.

Также диагноз лабораторно подтвержден у жителей Нижнего Тагила, Первоуральска, Кушвы, Невьянска, Камышлова, Режа, Белоярского, Дегтярска, Красноуральска, Каменска-Уральского, Первоуральска, Ревды и жителей других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших на Среднем Урале с начала пандемии составляет 23 842 человека. При этом, 19 249 из них уже вылечились: + 73 пациента за прошедшие сутки.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Состояние 83 человек на сегодняшний день остается тяжелым, 82 из них размещены в палатах реанимации, 45 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Растет статистика смертельных случаев COVID-19: шесть новых смертей зарегистрированы за сутки и 382 случая с начала пандемии коронавируса в Свердловской области.

Отметим, что с 18 августа в Екатеринбурге и Свердловской области открылись кафе и рестораны. Уже полторы недели работают торговые центры. А вот детские сады пока решили заполнять только на 50%.

С 1 сентября 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области начнется новый учебный год в обычном формате.

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