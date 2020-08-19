«Коляска упала вместе с ребенком»: на Урале иномарка протаранила автобус, в котором ехал годовалый малыш

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Минувшим вечером, 18 августа, в Нижнем Тагиле произошло серьезное ДТП, в котором пострадал годовалый малыш. Ребенок в момент аварии ехал вместе с мамой автобусе и сидел в коляске. По предварительной информации, водитель легковушки Toyota на большой скорости протаранил пассажирский автобус №34, который в тот момент стоял на перекрестке, пропуская на повороте автомобили.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 18 пассажиров, включая годовалого малыша. Как только произошел удар, коляска, в которой сидел ребенок, упала на пол вместе с ним. В итоге, его вместе с мамой экстренно госпитализировали в горбольницу с ушибом мягких тканей лица. После осмотра медиками его отпустили домой и назначили ему амбулаторное лечение.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Прибывшие на место аварии полицейские осмотрели место происшествия и пострадавшие машины.

- Оба водителя прошли освидетельствование на состояние опьянения. Оба оказались трезвыми. Установлено, что в течение 2020 года оба водителя привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Госавтоинспекция призывает водителей быть максимально внимательными за рулем, особенно в условиях плохой погоды, когда вероятность аварий вырастает в разы. Водителям нужно соблюдать ПДД, скоростной режим и дистанцию.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

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