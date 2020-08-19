Как подготовить ребенка к школе: советы специалистов

В первую очередь необходимо наладить режим перед школой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На календаре середина августа, а это значит, что родители, чьи дети пойдут в школу, уже активно начали готовиться. Из-за пандемии коронавируса новый учебный год пройдет по-другому. Например, в образовательных учреждениях Свердловской области и Екатеринбурга будут разделять детей на группы, чтобы те не пересекались, на входе будут измерять температуру бесконтактным термометром, а внутри здания повсюду развешают рециркуляторы воздуха и дозаторы с антисептиком.

Эксперты в лице психологов и сотрудников регионального Роспотребнадзора рассказали, как подготовиться к школе в этом году.

ПРАВИЛЬНАЯ ФОРМА - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Первым делом, на что просят обратить внимание родителей, это на выбор учебных принадлежностей. Сейчас в столице Урала открылись школьные базары, где все необходимые вещи можно купить. Специалисты настоятельно рекомендуют обратить внимание на качество товаров. По словам начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Натальи Моисеевой, у каждого продавца должны быть документы на каждый школьный предмет, будь то тетрадь или карандаши. На этих маркировках указаны все данные о производителе, материалах, а также, куда можно обращаться в случае претензий к качеству.

- Выбирая школьную форму нужно помнить, что в состав ткани должны входить не менее 50 % натуральных волокон. Если больше, то форма будет неудобной для ребенка, быстро загрязняться и придет в непригодность, - поясняет Наталья Моисеева. - Выбирая любой товар, важно ориентировать на ощущения. Никаких резких запахов не должно быть.

Ранец должен быть с твердой спинкой и держал форму, чтобы на него не давили другие школьные принадлежности. Лямки обязательно широкие: плечевой ремень составляет 3-3,5 сантиметра. Вес самого ранца не должен превышать 700 граммов для малышей, для старшеклассников – не более килограмма.

Школьные принадлежности нужно выбирать из качественных материалов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обувь тоже подбирайте по размеру. Измеряйте по стельке, а не подошве. Специалисты говорят, для ребенка нужно носить каблук, при этом высота каблука должна быть не ниже 2,5 сантиметров и не выше 3,5 сантиметров.

- Сейчас модно покупать детям кроссовки или другую обувь на плоской подошве. Делать так нельзя. Такая обувь категорически не подходит для ребенка. Это способствует возникновению плоскостопии, - добавила Наталья Моисеева.

«НЕ ЗАСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ УЧИТЬСЯ»

В августе нужно собирать рюкзак к школе, но и готовить самого ребенка. За лето дети отвыкают от учебного режима, и поэтому этим нужно озаботиться. По словам, заведующего центром психологической поддержки детей и подростков Свердловской областной клинической психиатрической больницы Кирилла Бахарева, в начале года нужно позволить ребенку самостоятельно влиться в процесс. А самое главное родителям не стоит заставлять свое чадо усиленно учиться – малыш сам должен быть замотивирован в хороших оценках и знаниях.

- Ребенок учится самостоятельно и родитель не должен быть ввязан в обучение ребенка. Это не совсем правильная ситуация, когда родитель берет на себя функцию школы и проверяет домашние задания от и до, следит за успеваемостью и спрашивает с ребенка за каждую двойку, тройку, а иногда и за четверку. Если родитель активно участвует в обучении своего ребенка, он забирает у ребенка саму эту функцию обучения, – объясняет психолог. – В норме у детей детсадовского возраста и начальной школы ведущая деятельность – игровая. Но когда он приходит в школу, у него в норме должна быть ведущей деятельностью учебная. Если смотреть в норме, ребенок не может не учиться.

Если ребенок не хочет учиться, у него может быть две причины на это. Одна из них связанная с эмоциональным состоянием. Например, его травят в школе. Тогда родителям необходимо обратиться к специалистам.

Рассказываем, как начнется новый учебный год для уральских школьников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Есть еще одна причина, это неподходящая программа обучения. Ребенку просто напросто трудно ее изучать. В этом случае стоит ее поменять.

По мнению психолога Кирилла Бахарева, также не стоит нагружать ребенка дополнительными занятиями.

- Говоря о кружках и секциях, главное правило – не водить ребенка, если он не хочет этого сам. Если ребенок захотел, тогда мы его ведем. Тогда мы тратим свои время и деньги. Если пропадает желание, спрашиваем, почему так произошло. И если это не конфликт, то мы перестаем тратить собственное время и деньги, чтобы заставлять ребенка учиться и ходить на занятия, которые ему не нравится. Если говорим о приросте количества секций, конечно, стоит увеличивать их количество постепенно. Не надо разом в один день ставить музыкальную, художественную школу и акробатику на выходных, - отметил специалист.

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