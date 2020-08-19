Европа открыта: екатеринбуржцы смогут жить в маленькой «Скандинавии»

Фото: предоставлено «Группой ЛСР»

В Екатеринбурге построили микрорайон, который похож на маленькую Скандинавию. В нем нет домов выше пяти этажей, а из окон квартир видна лазурная гладь озера. При этом расположен он не за пределами мегаполиса – все его жители имеют городскую прописку, их дети ходят в новую школу и детский сад, которая расположена по соседству. Речь идет про малоэтажный «Мичуринский» - район, который на карте появился в 2013 году, а сейчас в нем возводится уже 50-я новостройка. Здесь активно развивается инфраструктура: есть корты для занятий спортом, на которых жители проводят совместные тренировки, небольшие магазинчики и предприятия сферы услуг, а также большие торговые центры с крупными сетевыми гипермаркетами. Все то, к чему привыкли жители мегаполиса. Только в дополнение к этому «мичуринцы» дышат свежим воздухом (так как в микрорайоне нет заводов, промышленных предприятия и шумных автомагистралей), устраивают пикники на озере, гуляют по тропе здоровья, которая расположена в лесу.

Фото: предоставлено «Группой ЛСР»

Именно в «Мичуринском» был построен первый в городе образовательный центр. Он объединяет под одной крышей детский сад и школу. И оборудован по последнему слову техники: здесь есть электронные стенды с расписанием уроков в холлах, 4 спортзала, огромное футбольное поле с искусственным газоном, современные классы.

Фото: предоставлено «Группой ЛСР»

Недвижимость в этом районе пользуется спросом – проверить это легко, прочитав отзывы о ЖК «Мичуринский». Сейчас остались последние варианты квартир в готовых домах и новостройках, которые будут введены в эксплуатацию уже в конце этого года.

Среди этих квартир есть и необычные: двухуровневые, потолки в которых выше 5 метров. Некоторые из них – с отделкой под чистовую, поэтому будущие жители смогут сами продумать дизайн и отделку по своему вкусу и усмотрению. Кстати, застройщик – «Группа ЛСР», которая все новостройки сдает точно в срок – предоставляет в августе скидку на такие квартиры. Подробнее о наличии и стоимости квартир можно уточнить по телефону 215-9-216, а также на сайте https://www.lsr.ru/ekb.