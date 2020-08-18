«Урал» - «Локомотив» 19 августа 2020: онлайн-трансляция

За первые два тура "Урал" набрал лишь одно очко. Фото: ФК "Урал"

В Екатеринбурге местный «Урал» принимает столичный «Локомотив». История противостояний этих команд заставляет вспомнить о двух финалах Кубка страны, в обоих случаях железнодорожники были сильнее.

К слову, именно встречей коллективов завершался прошлый чемпионат России. Тогда москвичи были одержали победу со счетом 0:1.

Следите за матчем «Урал» - «Локомотив» 19 августа 2020 и нашей онлайн-трансляцией со стадиона «Екатеринбург Арена». Матч начнется в 16:00 по московскому времени.