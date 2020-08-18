Отпраздновали начало сезона охоты: на Урале браконьеры подожгли УАЗ и обстреляли росгвардейцев

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) и ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершённое путём поджога). Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Свердловской области возбудили уголовное дело на двух браконьеров, которые напали на росгвардейцев, прочесывавших октестный лес. Криминальный инцидент произошел вечером 15 августа на территории Терсутского охотхозяйства.

Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, обвиняемые сначала обстреляли силовиков, а затем сожгли служебный УАЗ.

- Наказание за совершение наиболее тяжкого из указанных преступлений предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы, - отметили в Следственном комитете.

Заместитель командующего войск национальной гвардии по УрФО генерал-майор Николай Олехнович и вручил главе райотдела Александру Глущенко за содействие в неотвратимости наказания за совершённое преступление. Фото: Валерий Горелых

Следователи будут просить суд отправить под стражу задержанных, ими оказались жители Сысертского района. Официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых подчеркнул, что преступление удалось раскрыть по «горячим» следам.

- Личный состав полиции Сысерти был поднят по сигналу «сбор». В связи с прошедшими дождями добраться до эпицентра криминальных событий силовикам оказалось делом не простым – понадобился спецтранспорт с высокой проходимостью. Всю ночь сыщики уголовного розыска и инспекторы ГИБДД прочесывали местность с целью поиска скрывшихся злоумышленников, - рассказал Валерий Горелых

Изъятые ружья браконьеров. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Подозреваемые в момент атаки на силовиков были изрядно пьяны.