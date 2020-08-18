Как Екатеринбург готовят к новому отопительному сезону

Жилой фонд Екатеринбурга почти подготовили к зиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург почти готов к новому отопительному сезону, который начнется в сентябре 2020 года. Об этом 18 августа сообщил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко.

Все работы в рамках подготовки города к зиме выполняются в соответствии с планом, который утвердил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Летом в городе провели три серии гидравлических испытаний трубопроводов распределительных и магистральных сетей. Недочеты и повреждения устранятся в нормативные сроки.

Запланирована замена 75 километров тепловых, 20 километров водопроводных сетей, а также 12 километров сетей электроснабжения и 15 километров канализации. Коммунальщики готовят 10 421 узел управления систем центрального отопления жилых домов. Попутно проверяются инженерные коммуникации.

Жилой фонд Екатеринбурга подготовят к зиме до 1 сентября, а до 15 числа будут оформлены паспорта жилых домов, а также на объекты социальной сферы.

В администрациях каждого из семи районов Екатеринбурга созданы комиссии по подготовке к отопительному сезону. Специалисты акцентируют внимание на наиболее проблемных местах, чтобы зимой избежать аварий.