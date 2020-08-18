Прокатиться на БТР и посмотреть учебный бой: чем заняться на форуме «Армия-2020» в Екатеринбурге

Форум пройдет на полигоне «Свердловский». Фото: Галина Соловьева

В этом году, несмотря на пандемию коронавируса, международный военно-технический форум «Армия-2020» все-таки состоится. Он пройдет с 27 по 29 августа на полигоне «Свердловский» и военные позиционируют его как большой семейный праздник.

- В этом году мы в четыре раза увеличили площадку для детей, - рассказал Андрей Соболев, временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками ЦВО по военно-политической работе. – На ней будет игровая зона с батутами и другими увеселительными мероприятиями.

Пока дети играют, взрослые смогут посмотреть современную военную технику. На полигон привезут 150 образцов танков, бронетранспортеров, беспилотных летательных аппаратов, систем противовоздушной обороны… Особую гордость организаторы испытывают за исторические образцы военной техники.

Каждый желающий сможет на себе примерить военную амуницию – с чем солдат идет в бой. Фото: Галина Соловьева

- Кроме этого в рамках года памяти и славы 75-летия великой Победы совместно с коллегами из музея УГМК нами разворачивается впервые кластер исторической техники, которая участвовала в сражениях Великой Отечественной войны, - добавляет Андрей Соболев. - Мы покажем 15 единиц такой техники.

Кроме того посетителям покажут, как современная военная техника смотрится в динамике – военнослужащие проведут учебный «бой», в котором будут участвовать бронетанковые и мотострелковые подразделения, а также робототехника и авиация: Су-34, вертолеты Ми-8, Ми-24…

- Кроме этого мы планируем покатать всех желающих на современном бронетранспортере БТР-82. Гости смогут почувствовать себя членами экипажа, - добавил Андрей Соболев. - Все желающие смогут познакомиться с образцами стрелкового вооружения, в том числе и исторического, которое использовалось во времена Великой Отечественной войны. Также можно будет показать свою силу и ловкость на сдаче норм ГТО. Каждый желающий сможет на себе примерить военную амуницию – с чем солдат идет в бой.

Гостей накормят солдатской кашей. Фото: Галина Соловьева

Обещают организаторы и вкусную солдатскую кашу, которую в полевой кухне сварят на всех. Для тех, кто будет поедет на форум на машине, предусмотрена стоянка на 1000 мест. Остальные смогут добраться до полигона на бесплатном автобусе. Они будут отходить с 10.00 до 17.00 от следующих точек в Екатеринбурге:

- ОТ КПП 32 военного городка на улице Симферопольская;

- от станций метро «Проспект Космонавтов» и «Ботаническая»;

- от ТЦ «Академический»;

- из микрорайона Солнечный;

- от штаба ЦВО на проспекте Ленина, 71