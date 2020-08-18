Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 18 августа 2020 года

На Урале открыли заведения общепита, здесь строго соблюдают меры предосторожности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 149 новых случаев заболевания коронавирусом. Большая часть из них приходится на столицу Среднего Урала: + 90.

Также новые заболевшие граждане зафиксированы в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Североуральске, Серове, Каменске-Уральском, Асбесте и других населенных пунктах Свердловской области.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 23 695 случаев заболевания COVID-19. Большая часть пациентов смогла полностью преодолеть болезнь: 19 176. Только за последние сутки из инфекционных отделений уральских больниц выписано 74.

Состояние 78 пациентов остается тяжелым, 75 из них помещены в палаты интенсивной терапии, 46 подключены к аппаратам ИВЛ.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Пополняется печальная статистика смертельных случаев, связанных с коронавирусом. За последние сутки от COVID-19 на Среднем Урале погибли 2 человека. Общее число жертв пандемии составило 376 человек.

Напомним, что 17 августа 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области руководство региона разрешило работу заведений общепита, баз и домов отдыха, санаториев, а также групповые экскурсии численностью до 20 человек.

Также разрешена работа детско-юношеских спортивных школ. В полную силу теперь могут работать детские сады. Для уральцев старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями, режим ограничений продлен до 24 августа.

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