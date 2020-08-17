«Игрок заваливался, пенальти не было»: бывший арбитр РПЛ раскритиковал судью матча «Рубин» - «Урал»

За неоднозначное нарушение Роман Емельянов получил желтую карточку. Во второй половине игры он получил еще один "горчичник" и покинул поле. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Бывший арбитр Российской Премьер Лиги Игорь Федотов разобрал работу Алексея Сухого, который обслуживал матч «Рубин» - «Урал». Встреча второго тура закончилась вничью 1:1. Гости первыми открыли счет, когда Бикфалви забил пенальти. Но уже на 35-й минуте судья указал на точку уже у ворот Ярослава Годзюра.

На повторе видно, как нападающий казанцев Иван Игнатьев падает после контакта с защитником Романом Емельяновым. Судья расценил этот эпизод как нарушение правил, а сам же Игнатьев сравнял счет.

По мнению Федотова, игрок «Урала» в этом эпизоде правила не нарушал.

- VAR посчитал, что Сухой проспал этот момент и Матюнин (судья, который работал на VAR – прим.ред.) пригласил его посмотреть этот эпизод с падением. Идет подача с углового и мяч пролетел четыре метра, а в штрафной идет борьба и падение. На мой взгляд, Сухой правильно сделал, что продолжил игру. Ничего там такого страшного не происходит. Да, лежат руки Емельянова на спине у игрока «Рубина». По моему мнению, он начал раньше заваливаться. Считаю, нужно было продолжить игру и никак не вмешиваться VAR. Получается так, что нарушается протокол VAR – теперь они будут лезть во все моменты, даже неочевидные, - резюмировал Федотов в своем блоге на Youtube.

Судья на VAR посоветовал Алексею Сухому посмотреть повтор момента с падением в штрафной. Именно после этого в ворота "Урала" поставили пенальти. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Но по итогам той игры руководство «Урала» осталось также недовольно неназначением пенальти в ворота «Рубина» пенальти в конце первого тайма, когда мяч попал в руку защитнику. Также был отменен гол Андрея Егорычева во второй половине матча.

Федотов разобрал и эти моменты.

- Рука защитника была согнута в локте, он не выставлял ее. Здесь правильно не поставили пенальти. Гол был отменен из-за офсайда, на повторе это хорошо видно, - добавил Игорь Федотов.

Напомним, что «Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза для оценки решений судейской бригады Алексея Сухого.

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