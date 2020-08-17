Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 17 августа 2020 года

Динамика заболеваемости коронавирусом постепенно снижается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден 141 новый случай заболевания коронавирусом. Лидером по числу новых заболевших традиционно стала уральская столица: + 56.

Также новые зараженные граждане зафиксированы в Асбесте, Кушве, Нижнем Тагиле, Нижней Туре, Полевском, Реже, Сосьве, Красноуральске, Первоуральске, Ревде и других населенных пунктах Среднего Урала.

Динамика распространения коронавируса на Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших коронавирусом уральцев с начала пандемии COVID-19 составило 23 546 человек, 19 102 из них полностью выздоровели. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписан 71 человек.

Состояние 87 пациентов на данный момент остается тяжелым, 81 из них размещен в палатах реанимации, 41 подключен к аппаратам ИВЛ.

За сутки зарегистрировано пять новых случаев смерти от COVID-19, общее число жертв пандемии на Среднем Урале составило 374 человека.

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