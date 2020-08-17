Пышногрудую швею из Екатеринбурга обвинили в накрутке лайков и лишили титула «Мисс Бикини»

Екатерина до последнего пыталась добиться извинений от организаторов конкурса, но суд отказал ей в жалобе. Фото: аквапарк "Лимпопо"

Свердловский областной поставил точку в деле швеи Екатерины Мак, которая больше года пыталась отстоять свое право на титул «Мисс Бикини». Речь о конкурсе, который проводил весной 2019-го аквапарк «Лимпопо». Условия простые – выложить в соцсети с хэштегом снимок из специальной фотозоны. Кто больше набрал лайков – тот и победил.

Екатерина опубликовала фото лишь за три дня до конца голосования, но с уверенным отрывом обходила конкуренток. Однако, когда организаторы принялись подводить итоги, швею обвинили в накрутке сердечек.

Екатерина набрала 2609 лайков, из которых 2297 оказались накрученными. Фото: аквапарк "Лимпопо"

- Ей казалось, что именно она заслужила первое призовое место, - рассказывают в пресс-службе областного суда. - Не добившись пересмотра результатов, девушка обратилась с иском в Ленинский районный суд. Требовала признать результаты голосования недействительными и признать ее победительницей конкурса красоты. «В день подведения итогов и определения победителей, у истца, как участника конкурса, имелись все признаки Победителя, а именно: были выполнены все условия, получено наибольшее количество лайков на своих открытых страницах в социальных сетях», говорится в иске.Вместо первого места – восьмое и сертификат на 1000 рублей. Екатеринбурженка решила отстоять справедливость и подала в суд.

Также девушка потребовала от аквапарка публичных извинений. Еще когда шло голосования в соцсетях, она заподозрила других участниц в накрутке лайков.

- Я закатила им истерику, но не при всех конечно. На месте они мне сказали, что все вопросы к организаторам. Сейчас мы ничего решить не можем, но мы разберемся, - рассказывала «КП» участница конкурса, - После того как я опубликовала все свои скриншоты и видео, со мной связался маркетолог и сказала, что во всем виноват подрядчик и он не прав. Но сейчас они у девочек не могут ничего отобрать.

Девушка уверена, что ее соперницы по конкурсу тоже накручивали лайки

Но в суде организаторы конкурса легко доказали, что большая часть лайков на странице Екатерины были от фейковых пользователей.

- Истец набрала 2609 лайков, из которых 2297 оказались накрученными. Это показала проверка, которая производилась на сайте fakelikeinfo.ru. Поэтому девушка с результатом в 312 лайков оказалась лишь на восьмом месте, - отмечают в Свердловском областном суде.

По итогу заседания суд принял решение отказать Екатерине в ее жалобе.

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