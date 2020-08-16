Назначили пенальти, отменили гол: «Урал» потребовал проверить арбитра матча с «Рубином»

Во втором тайме "Урал" забил второй гол, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза для оценки решений судейской бригады Алексея Сухого на матче с казанским «Рубин» - «Урал». Игра завершилась со счетом 1:1. Поводом для этого стали три неоднозначных эпизода матча.

Первый – это назначение пенальти в ворота «Урала». Второй – момент с возможной игрой рукой футболиста «Рубина» в своей штрафной, оставшийся без внимания судейской бригады. Третий момент – отмененный гол Андрея Егорычева во втором тайме.

- Клуб действует в соответствии с утвержденной процедурой и принципами открытости и ждет решения авторитетной комиссии. Предлагаем болельщикам самостоятельно оценить правильность принятых решений, - говорится в заявлении екатеринбургского клуба.

Бывший игрок "Урала" Михаил Меркулов был удален с поля еще в первом тайме. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Стоит отметить, что еще в первом тайме главный судья матча Алексей Сухой показал вторую желтую карточку защитнику «Рубина» Михаилу Меркулову (бывший игрок «Урала» - прим.ред.). Во второй половине игры за второй «горчичник» с поля был удален центральный защитник «шмелей» Роман Емельянов.

Матчи первого тура команды проиграли: казанцы на своем поле пропустили два безответных мяча от «Локомотива», а «Урал» с таким же счетом дома уступил «Динамо».

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