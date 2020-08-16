Ждем открытия ресторанов: в Свердловской области коронавирус выявили у 150 человек

По данным на 15 августа, за сутки в Свердловской области было проведено 11311 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследован 10827 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки на территории Среднего Урала было зафиксировано 150 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 50 заболевших - из Екатеринбурга. Таким образом общее число случаев COVID-19 в Свердловской области увеличилось до 23 405.

Сейчас в области насчитывается 198 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое.

- Состояние 91 госпитализированного оценивается как тяжелое, 84 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 48 – на аппаратах ИВЛ, - сообщают в региональном оперштабе.

Также зафиксировано два новых случая смерти больных. Общее число случаев – 369.

Стоит отметить, что с 18 августа в Екатеринбурге ожидается открытие кафе и ресторанов.

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