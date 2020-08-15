За сутки в Свердловской области выявили еще 158 случаев COVID-19

В Свердловской области коронавирус продолжает распространяться среди людей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус продолжает распространяться по Свердловской области. Правда, уже не такими темпами, как всего месяц назад. Так, за минувшие сутки на Среднем Урале было выявлено еще 158 новых случаев COVID-19. Из них 83 - в Екатеринбурге.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 23 255, - уточняют в оперативном штабе по борьбе с новой болезнью. - Состояние 96 госпитализированных оценивается, как тяжелое. 88 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 51 - на аппаратах ИВЛ.

При этом в Свердловской области за сутки вылечилось еще 77 человек. Их выписали из больниц. Всего же на Среднем Урале поправились 18 955 человек, которые болели коронавирусом.

К сожалению, за сутки также было зарегистрировано 5 новых случаев смерти от COVID-19. Всего за время пандемии от коронавируса в Свердловской области умерли 367 человек.

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