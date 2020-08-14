«Она была доброй и отзывчивой»: в Нижнем Тагиле умерла врач, лечившая пациентов с коронавирусом

Фото: Алексей Булатов/Городская поликлиника № 4 город Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле вчера, 13 августа скончалась врач-пульмонолог Юрьева Ирина Николаевна. О ее смерти сообщили на сайте местной поликлиники № 4, отметив, что она умерла, выполняя врачебный долг в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

- Она была добрым и отзывчивым человеком, добросовестно подходила к выполнению своих профессиональных обязанностей. Пациенты любили и всегда хорошо отзывались о ней. Весь коллектив Городской поликлиники № 4 скорбит о безвременной кончине Ирины Николаевны. Это огромная потеря для всех. Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах ее родных, коллег, друзей и близких, - написали коллеги врача-пульмонолога.

В медицину Ирина Юрьева пришла сразу после окончания института в 1990 году. В 1994 году была принята на работу в Поликлинику № 1 города Нижнего Тагила, на должность врач-пульмонолог. С 2012 года работала по этой же специальности в Городской поликлинике № 4. С 2006 года работала в Управление здравоохранения Администрации города Нижний Тагил, главным специалистом.

В 2010 году Ирина Юрьева была награждена почетной грамотой Главы Нижнего Тагила за добросовестный путь, профессионализм и компетентность. В 2017 году награждена грамотой Управляющего Горнозаводским управленческим округом Свердловской области за многолетний, добросовестный труд в системе здравоохранения.

В отделении Городской больницы № 1, в которое госпитализировали пациентов с коронавирусом Ирина Юрьева начала работать в мае этого года. Она лечила пациентов больных пневмонией, ОРВИ и COVID-19.

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