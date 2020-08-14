День города пройдет в формате онлайн Фото: Алексей БУЛАТОВ

День города в Екатеринбурге 15 августа 2020 года впервые за всю историю пройдет в онлайн-формате. Трансляция будет длиться почти 11 часов.

Трансляцию можно посмотреть на сайте администрации Екатеринбурга, в соцсетях в паблике «Культура Екатеринбурга», а также на страницах «4 канала» ВКонтакте. Организаторы не запрещают смотреть на все офлайн, но рекомендуют смотреть День Города из дома в целях эпидемиологической безопасности.

Прямую трансляцию мероприятия будет вести редакция «КП-Екатеринбург».

Программа Дня города-2020 в Екатеринбурге – здесь.

Кто выступит на День города – здесь.

Интервью «КП-Екатеринбург» с Александром Высокинским по поводу празднования дня города – здесь.

На крыше мэрии выступит "Чайф" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Программа онлайн телемарафона в День города 2020 в Екатеринбурге

12:00 – 12:15 – трансляция церемонии возложения цветов к памятнику основателям Екатеринбурга.

12:20 – 13:00 - концерт Олега Майами.

13:00 – 13:30 – мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин поздравят молодоженов на «Городской свадьбе».

13:35 – 15:55 – все районы города презентуют свои концертные программы в честь Дня города.

16:00 – 17:00 – концерт оркестра Свердловской филармонии в Парке Маяковского.

17:00 – 18:00 – ток-шоу с участием жюри конкурса «Мисс Екатеринбург» - показ роликов участниц.

18:00 – 18:10 – презентация фестиваля танцующих людей DANCEКБ.

18:10 – 18:30 – прямое включение со спортивных площадок города – парусный спорт, шахматы, аквабайк.

18:30 – 19:15 – концерт резидентов клуба EverJazz.

19:20 – 20:10 – концерт Natan.

Салют покажут с трех точек Фото: Алексей БУЛАТОВ

20:10 – 21:10 – концерт группы «Чайф» на крыше Администрации Екатеринбурга.

21:10 – 21:20 – презентация конкурса «Семья года».

21:20 – 21:45 – горожан поздравляют известные люди.

21:50 – 22:20 – финал конкурса «Мисс Екатеринбург».

22:27 – поздравление Главы Екатеринбурга Александра Высокинского.

22:30 – праздничный салют.

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