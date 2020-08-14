Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 14 августа 2020 года

В Екатеринбурге сохраняется режим ограничений для граждан старше 65 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области выявлены 154 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Лидером по числу зараженных граждан по-прежнему остается столица Среднего Урала: +45 заболевших.

Также новые инфицированные пациенты зарегистрированы в Асбесте, Березовском, Верхней Салде, Первоуральске, Невьянске, Нижнем Тагиле, Серове, Реже, Североуральске, Красноуральске, Краснотурьинске, ЗАТО Свободный, Ирбите, Кушве, Сухом Логу, Каменске-Уральском, Верхнем Тагиле и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии составило 23 097 человек, 18 878 из них полностью справились с инфекцией. Состояние 91 госпитализированного пациента остается тяжелым, 85 из них размещены в палатах реанимации, 46 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также растет число смертельных случаев от коронавируса: + 4 летальных исхода за сутки и 362 – с начала пандемии.

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