«Бесов здесь нет»: Юрий Дудь снял выпуск про Екатеринбург и Михаила Козырева

Новым гостем Юрия Дудя стал музыкальный критик Михаил Козырев. Фото: скриншот с выпуска

У блогера Юрия Дудя накануне вечером, 13 августа, на YouTube вышел большой выпуск, посвященный Екатеринбургу и, в частности, Михаилу Козыреву – музыкальному критику, экс-директору радио Maximum и экс-продюссеру «Нашего радио». Михаил Козырев из Екатеринбурга, он тут родился и прожил большую часть своей жизни, пока, в итоге, не переехал в Москву.

В новом выпуске Юрий Дудь специально прилетел в Екатеринбург, чтобы вместе с Козыревым прогуляться по улицам города, дойти до памятников и поговорить о жизни, творчестве и политических взглядах критика. Кстати, в самом начале выпуска ведущий признался столице Урала в любви.

Герои ролика поговорили о наркотиках, политике, уральском роке и Урале в целом. Фото: скриншот с выпуска

- Я должен сказать, что обожаю Екат [сокращенно от «Екатеринбург» - прим.ред.]. Обожаю его за то, что это важное место в русском крафтовом пиве. А теперь еще обожаю за другую штуку – мы были недавно в поездке, где встретили парня, который занимается кино. Но еще он создал книгу «Слова Урала», - рассказа Дудь, продемонстрировав на камеру ту самую книгу.

В книге, кстати, объясняется уральский слэнг. По такому словарю ведущий решил проверить Козырева на знание слов и выражений: «шланговать» (то есть лениться) и, например, «гонять харчу» (то есть бездельничать).

Отдельно Михаил Козырев рассказал про памятник группе The Beatles. Фото: скриншот с выпуска

Отдельно во время прогулки по Екатеринбургу герои ролика остановились около памятника, посвященного группе The Beatles. Михаил Козырев признался, что сам очень любит «ливерпульскую четверку», а скульптуру на Исети назвал «стеной плача по всем ушедшим из жизни музыкантам».

- Мне кажется, этот мемориал очень элегантно сделан. В мои времена это было абсолютно невозможно. The Beatles – одно из моих первых мощнейших воспоминаний. С годами этот мемориал превратился в памятник вообще всем ушедшим музыкантам, - рассказал музыкальный критик. – На стене можно рассмотреть надписи «Курт жив», «Nirvana», а недавно тут появился небольшой мемориал Честеру Беннингтону [солит группы Linkin Park – прим. ред].

Следующей остановкой стало еще одно знаковое место для столицы Урала – здание Свердловского рок-клуба (бывший ДК Свердлова). Сам клуб, к сожалению, просуществовал всего пять лет: с 1986 по 1991 годы, после чего здание пришло в упадок, и сейчас находится в полуразрушенном состоянии. Козырев отметил, что сейчас здание принадлежит РПЦ, после чего Дудь пошутил: «Значит, бесов здесь точно нет».

- В этом здании есть небольшой зал, туда вмещались 700 мест. Но на замле не было места, в которое ты хотел попасть больше, чем внутрь этих стен, - признался Михаил Козырев. – Если ты попадал туда, то на протяжении нескольких месяцев чувствовал себя Богом или апостолом, который побывал на тайной вечере.

Речь зашла и о Свердловском рок-клубе. Фото: скриншот с выпуска

В Свердловском рок-клубе состояли такие известные группы, как «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Агата Кристи», а последними в него приняли группу «Смысловые галлюцинации».

Новый выпуск Юрия Дудя длится почти два часа, его снимали не только в Екатеринбурге, но еще и в Санкт-Петербурге. Во время интервью Михаил Козырев рассказал о своей работе на радиостанциях и телевидении, о том, почему готов был умереть за первого президента Бориса Ельцина, об уральском роке, наркотиках, политике и архитектуре. На момент публикации этого материала ролик Дудя на YouTube набрал почти 790 тысяч просмотров.