Возвращались с работы: на Урале двое мужчин погибли в ДТП на трассе

Фото: УГИБДД Свердловской области

В Камышловском районе сегодня произошла страшная авария, унесшая жизнь двух екатеринбуржцев. Мужчины на автомобиле «Lada Largus» во второй половине дня возвращались домой с работы в Ирбите, на которой занимались монтажом. В какой-то момент водитель легковушки не уступил дорогу грузовику. Машины столкнулись так сильно, что обе улетели в кювет.

- На 141 км автодороги «Екатеринбург – Тюмень», водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем «Lada Largus», двигался со стороны Ирбита и на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги, по неустановленным причинам не предоставил преимущества и допустил столкновение с большегрузным автомобилем «Scania», движущимся по главной дороге со стороны Тюмени, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД Свердловской области

37-летний водитель и 36-пассажир автомобиля «Lada Largus» погибли на месте. 34-летний мужчина, находящийся за рулем «Scania» получил травмы различной степени тяжести. Водитель грузовика рассказал сотрудникам ГИБДД, что он не успел заметить выезжающий справа на перекресток легковой автомобиль. Уже практически проехав, он почувствовал сильный удар в правую часть кабины.

На месте происшествия сотрудниками полиции проведены замеры, опрошены очевидцы. Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе следствия.

Фото: УГИБДД Свердловской области

Госавтоинспекция призывает водителей не нарушать Правила дорожного движения: строго соблюдать скоростной режим, не садиться за руль в утомлённом состоянии, двигаясь по малознакомым населенным пунктам, внимательно смотреть на установленные дорожные знаки.