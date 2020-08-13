На Урале водитель скорой помощи отсудил 25 тысяч рублей за перевозку ковидных больных

Сергей Бажуков сумел добиться выплаты. Фото: Алексей Булатов/скрин с видео "Вести-Урал"

Водитель линейной бригады Первоуральской станции скорой помощи Сергей Бажуков отсудил у своего учреждения 25 тысяч рублей за перевозку больных с коронавирусом. Он посчитал, что выплаты ему положены по закону, но начальство с ним не согласилось. Прокурорская проверка вынесла вердикт – деньги водителю положены, суд с этой позицией согласился.

Сергей Бажуков работает на обычной скорой помощи, его бригада не занимается перевозкой ковидных больных. Однако с такой ситуацией пришлось столкнуться дважды.

Линейная бригада, в составе которой работает Сергей, выезжала к пациентам, у которых имелись симптомы ОРВИ, однако позже у обоих подтвердился COVID-19. 25 тысяч рублей водителю не заплатили, так как он работает в составе обычной, а не специализированной бригады. Ехать к больным с подскочившей температурой пришлось, так как все другие бригады были заняты.

-Выплаты стимулирующего характера осуществляются медицинским и иным работникам, непосредственно работающим с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, в том числе, как в нашем случае, водители скорой медицинской помощи в размере 25 тысяч рублей, - говорит помощник прокурора Первоуральска Ольга Чалова.

После того, как деньги получить не удалось, Бажуков обратился в прокуратуру, а потом в суд. Инстанции стали на его сторону.

Оказалось, что в постановлении Минздрава нет указаний на то, что выплаты должны производиться именно сотрудникам специализированной бригады. Выплаты идут медицинским работникам, то есть врачам, среднему медицинскому персоналу, а также водителям скорой помощи, которые перевозят пациентов с коронавирусом.

С такой позицией не согласен главный врач Первоуральской станции скорой помощи Андрей Сорокин.

- Водитель находился в автомобиле скорой помощи, с больным конкретно он не контактировал, помощь медицинскую конкретно не оказывал, носилки в этом случае не нес, - заявил на суде Андрей Сорокин. – Даже то, что он провез этого больного в машине, по 162 Указу губернатора Свердловской области ему положено пять тысяч рублей. Он их получил. Он не работник спецбригады.

Главный врач Андрей Сорокин пояснил на суде свою позицию. Но суд встал на сторону водителя. Фото: скрин с видео "Вести-Урал"

По словам Сорокина, в регионе пока нет четкого механизма регулирования выплат. В итоге 12 августа Первоуральский городской суд привлек главного врача к административной ответственности и постановил выплатить всю сумму Сергею Бажукову.

- Исковые выплаты в отношении Бажукова Сергея Владимировича со станции скорой помощи Первоуральска взыскать, - указано в постановлении суда.

Решение суда не вступило в законную силу. На его обжалование у ответчика есть 30 дней.