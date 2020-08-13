Как записать ребенка в кружок или секцию в Екатеринбурге: отвечают специалисты

Секции и кружки начнут работать с начала учебного года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совсем скоро начинается учебный год 2020/2021 и многие родители уже сейчас думают, как записать ребенка в кружок или секцию? А, между тем, система дополнительно образования Екатеринбурга уже готова к началу нового учебного года. Запись детей в секции и кружки стартует с 20 августа в полночь.

Запись продлится с 20 августа по 10 сентября 2020 года. В 17 образовательных учреждениях готово 19 500 мест для школьников. На свободные места учеников будут записывать в секции весь год.

Как подать заявление на запись ребенка в секцию или кружок?

1. Через Единый портал госуслуг

2. Через Центр муниципальных услуг

3. Через МФЦ

4. В учреждениях дополнительного образования.

Школьные кружки в Екатеринбурге будут работать по следующим направлениям: техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, художественное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое. Подробную информацию можно посмотреть на официальном портале Екатеринбурга. Также информация есть на сайтах образовательных учреждений в разделе «Сведения об образовательной организации».

В конце августа 2020 года пройдет дополнительный набор в спортивные секции, а с 28 по 31 августа – прием детей на образовательные программы учреждений культуры, сообщает Департамент образования администрации Екатеринбурга.

Перед записью ребенка в кружок или секцию через портал госуслуг нужно проверить, подтверждена ли учетная запись.

Телефон горячей линии портала госуслуг: 8 800 100 70 10.