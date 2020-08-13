Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 13 августа 2020 года

В Екатеринбурге продолжают соблюдать правила защиты от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки подтвердились 162 новых случая заражения коронавирусом, из которых 81 - из уральской столицы. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составило 22 943 пациента.

Остальные заболевшие – это жители Нижнего Тагила, Сухого Лога, Ревды, Нижней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Ирбита, Североуральска, Первоуральска, Верхотурья, Красноуфимска, Каменска-Уральского, Кушвы, Качканара и других населенных пунктов Свердловской области.

За сутки из инфекционных отделений больниц выписано 78 человек, полностью вылечившихся от коронавируса, общее число выздоровевших граждан на Среднем Урале – 18 803.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Среди заболевших, остающихся в больнице 95 человек находятся в тяжелом состоянии, 87 из них размещены в палатах реанимации, 52 – подключены к аппарата ИВЛ.

Пополняется статистика смертельных случаев от COVID-19: 7 новых за сутки и общее – 358 человек.

Сегодня стало известно, что новый учебный год в школах Екатеринбурга начнется в привычном формате: дети будут посещать школы каждый день, но родителей на территорию образовательных учреждений пускать не будут.

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