Плясали даже бабушки: в Екатеринбурге завершился «Венский фестиваль» зажигательными The Hatters

Концерт завершился фееричным выступлением питерской группы The Hatters Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим вечером, 12 августа, подошел к концу один из самых любимых в Екатеринбурге музыкальных фестивалей – Венский фестиваль музыкальных фильмов. В этом году, как и многие крупные мероприятия, он оказался под угрозой срыва. В итоге, его провели на месяц позже.

Площадка рядом с главным корпусом УрФУ на улице Мира была строго огорожена, на нескольких входах дежурили сотрудники фестиваля, которые пропускали определенное количество человек: 750. Всем измеряли температуру и даже выдавали медицинские маски – это было обязательным условием, ведь не стоит забывать, что пандемия коронавируса никуда не делась. Нужно соблюдать меры санбезопасности и рекомендации Роспотребнадзора.

На закрытие пришли 1500 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но 12 августа на площадку смогли попасть 1500 человек. Дело в том, что за день до завершения фестиваля организаторы вдвое увеличили число билетов (которые, кстати, были бесплатными) - благодаря новому указу губернатора Евгения Куйвашева.

В этот раз хедлайнером, который обычно закрывает фестиваль, стала очень нетрадиционная, неформатная группа для такого академического мероприятия. Группа The Hatters входит в состав питерской команды Little Big Family и может заставить плясать кого угодно. Так и произошло! Билеты на их выступление разобрали спустя три минуты с начала регистрации!

Публику перед выступлением The Hatters разогревал "Другой оркестр" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выступление группы было назначено на 20:30, до них публику разогревали музыканты из «Другого оркестра», которые исполнили каверы на самые известные песни.

С первых нот группа The Hatters заставила двигаться и притопывать на месте ногой, а затем и вовсе пуститься в пляс. Танцевали все: дети, подростки, взрослые и даже бабушки с дедушками! Артисты, кстати, исполнили все самые известные свои песни, сыграли на «бис» и даже признались в любви Екатеринбургу. Их выступление заняло ровно полтора часа.

А теперь - довольно слов. Посмотрите, как это было, в нашем большом фоторепортаже.

Люди размещались кто где: кто на стульчиках, а кто прямо на газоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Места были даже на трибунах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Венский фестиваль - отличное место, где можно провести время вдоем Фото: Алексей БУЛАТОВ

На закрытие пришли даже бабушки Фото: Алексей БУЛАТОВ

А еще дети с родителями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые дети сами себе искали стулья Фото: Ольга ЮШКОВА

Кому-то было не очень интересно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Люди забирались кто куда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наконец, пришло время выступления The Hatters - люди стали подбираться ближе к сцене, чтобы танцевать от души Фото: Алексей БУЛАТОВ

И кто-то действительно не стеснялся показывать эмоции! Фото: Алексей БУЛАТОВ

А кто-то даже упал от стула от увиденного! Фото: Ольга ЮШКОВА

Солит группы - Юрий Музыченко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Его супруга, Анна Музыченко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Музыканты зажгли публику с первой песни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аккордеон группы - Павел Личадеев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бас-гитарист - Александр Кикир Фото: Алексей БУЛАТОВ

Музыканты выступили на "бис" Фото: Алексей БУЛАТОВ