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Плясали даже бабушки: в Екатеринбурге завершился «Венский фестиваль» зажигательными The Hatters

На площадке перед главным корпусом УрФУ разместились 1500 человек, и никто не смог остаться равнодушным
Мария ТрапезниковаМария ТрапезниковаМарияТрапезникова
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Концерт завершился фееричным выступлением питерской группы The Hatters

Концерт завершился фееричным выступлением питерской группы The Hatters

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим вечером, 12 августа, подошел к концу один из самых любимых в Екатеринбурге музыкальных фестивалей – Венский фестиваль музыкальных фильмов. В этом году, как и многие крупные мероприятия, он оказался под угрозой срыва. В итоге, его провели на месяц позже.

Площадка рядом с главным корпусом УрФУ на улице Мира была строго огорожена, на нескольких входах дежурили сотрудники фестиваля, которые пропускали определенное количество человек: 750. Всем измеряли температуру и даже выдавали медицинские маски – это было обязательным условием, ведь не стоит забывать, что пандемия коронавируса никуда не делась. Нужно соблюдать меры санбезопасности и рекомендации Роспотребнадзора.

На закрытие пришли 1500 человек

На закрытие пришли 1500 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но 12 августа на площадку смогли попасть 1500 человек. Дело в том, что за день до завершения фестиваля организаторы вдвое увеличили число билетов (которые, кстати, были бесплатными) - благодаря новому указу губернатора Евгения Куйвашева.

В этот раз хедлайнером, который обычно закрывает фестиваль, стала очень нетрадиционная, неформатная группа для такого академического мероприятия. Группа The Hatters входит в состав питерской команды Little Big Family и может заставить плясать кого угодно. Так и произошло! Билеты на их выступление разобрали спустя три минуты с начала регистрации!

Публику перед выступлением The Hatters разогревал "Другой оркестр"

Публику перед выступлением The Hatters разогревал "Другой оркестр"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выступление группы было назначено на 20:30, до них публику разогревали музыканты из «Другого оркестра», которые исполнили каверы на самые известные песни.

С первых нот группа The Hatters заставила двигаться и притопывать на месте ногой, а затем и вовсе пуститься в пляс. Танцевали все: дети, подростки, взрослые и даже бабушки с дедушками! Артисты, кстати, исполнили все самые известные свои песни, сыграли на «бис» и даже признались в любви Екатеринбургу. Их выступление заняло ровно полтора часа.

А теперь - довольно слов. Посмотрите, как это было, в нашем большом фоторепортаже.

Люди размещались кто где: кто на стульчиках, а кто прямо на газоне

Люди размещались кто где: кто на стульчиках, а кто прямо на газоне

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Места были даже на трибунах

Места были даже на трибунах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Венский фестиваль - отличное место, где можно провести время вдоем

Венский фестиваль - отличное место, где можно провести время вдоем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На закрытие пришли даже бабушки

На закрытие пришли даже бабушки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

А еще дети с родителями

А еще дети с родителями

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые дети сами себе искали стулья

Некоторые дети сами себе искали стулья

Фото: Ольга ЮШКОВА

Кому-то было не очень интересно

Кому-то было не очень интересно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Люди забирались кто куда

Люди забирались кто куда

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наконец, пришло время выступления The Hatters - люди стали подбираться ближе к сцене, чтобы танцевать от души

Наконец, пришло время выступления The Hatters - люди стали подбираться ближе к сцене, чтобы танцевать от души

Фото: Алексей БУЛАТОВ

И кто-то действительно не стеснялся показывать эмоции!

И кто-то действительно не стеснялся показывать эмоции!

Фото: Алексей БУЛАТОВ

А кто-то даже упал от стула от увиденного!

А кто-то даже упал от стула от увиденного!

Фото: Ольга ЮШКОВА

Солит группы - Юрий Музыченко

Солит группы - Юрий Музыченко

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Его супруга, Анна Музыченко

Его супруга, Анна Музыченко

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Музыканты зажгли публику с первой песни

Музыканты зажгли публику с первой песни

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аккордеон группы - Павел Личадеев

Аккордеон группы - Павел Личадеев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бас-гитарист - Александр Кикир

Бас-гитарист - Александр Кикир

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Музыканты выступили на "бис"

Музыканты выступили на "бис"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Концерт завершился фееричным выступлением питерской группы The Hatters

Концерт завершился фееричным выступлением питерской группы The Hatters

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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