Плясали даже бабушки: в Екатеринбурге завершился «Венский фестиваль» зажигательными The Hatters

Концерт завершился фееричным выступлением питерской группы The Hatters
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Минувшим вечером, 12 августа, подошел к концу один из самых любимых в Екатеринбурге музыкальных фестивалей – Венский фестиваль музыкальных фильмов. В этом году, как и многие крупные мероприятия, он оказался под угрозой срыва. В итоге, его провели на месяц позже.
Площадка рядом с главным корпусом УрФУ на улице Мира была строго огорожена, на нескольких входах дежурили сотрудники фестиваля, которые пропускали определенное количество человек: 750. Всем измеряли температуру и даже выдавали медицинские маски – это было обязательным условием, ведь не стоит забывать, что пандемия коронавируса никуда не делась. Нужно соблюдать меры санбезопасности и рекомендации Роспотребнадзора.
На закрытие пришли 1500 человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Но 12 августа на площадку смогли попасть 1500 человек. Дело в том, что за день до завершения фестиваля организаторы вдвое увеличили число билетов (которые, кстати, были бесплатными) - благодаря новому указу губернатора Евгения Куйвашева.
В этот раз хедлайнером, который обычно закрывает фестиваль, стала очень нетрадиционная, неформатная группа для такого академического мероприятия. Группа The Hatters входит в состав питерской команды Little Big Family и может заставить плясать кого угодно. Так и произошло! Билеты на их выступление разобрали спустя три минуты с начала регистрации!
Публику перед выступлением The Hatters разогревал "Другой оркестр"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Выступление группы было назначено на 20:30, до них публику разогревали музыканты из «Другого оркестра», которые исполнили каверы на самые известные песни.
С первых нот группа The Hatters заставила двигаться и притопывать на месте ногой, а затем и вовсе пуститься в пляс. Танцевали все: дети, подростки, взрослые и даже бабушки с дедушками! Артисты, кстати, исполнили все самые известные свои песни, сыграли на «бис» и даже признались в любви Екатеринбургу. Их выступление заняло ровно полтора часа.
А теперь - довольно слов. Посмотрите, как это было, в нашем большом фоторепортаже.
Люди размещались кто где: кто на стульчиках, а кто прямо на газоне
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Места были даже на трибунах
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Венский фестиваль - отличное место, где можно провести время вдоем
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На закрытие пришли даже бабушки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
А еще дети с родителями
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Некоторые дети сами себе искали стулья
Фото: Ольга ЮШКОВА
Кому-то было не очень интересно
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Люди забирались кто куда
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Наконец, пришло время выступления The Hatters - люди стали подбираться ближе к сцене, чтобы танцевать от души
Фото: Алексей БУЛАТОВ
И кто-то действительно не стеснялся показывать эмоции!
Фото: Алексей БУЛАТОВ
А кто-то даже упал от стула от увиденного!
Фото: Ольга ЮШКОВА
Солит группы - Юрий Музыченко
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Его супруга, Анна Музыченко
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Музыканты зажгли публику с первой песни
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Аккордеон группы - Павел Личадеев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Бас-гитарист - Александр Кикир
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Музыканты выступили на "бис"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Концерт завершился фееричным выступлением питерской группы The Hatters
Фото: Алексей БУЛАТОВ