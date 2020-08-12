«Будешь с ухажером на маршрутке ездить»: екатеринбурженка обвинила бывшего мужа в поджоге своей машины

Установить истинного поджигателя предстоит полиции. Фото: предоставлено героиней публикации

- От слов он перешел к действиям, разом сжег нам обе машины, - так рассказывает о своем бывшем муже екатеринбурженка Татьяна Тумашова. В прошлом году она получила долгожданный развод от мужа Станислава, с которым прожила почти 17 лет (официально брак бы зарегистрирован только в 2013 году – прим.ред.).

Женщина устала терпеть хамское отношение и вечные побои и ушла, забрав с собой 16-летнюю дочку Кристину и 9-летнего сына Данила. Прочитав переписку Вячеслава и Татьяны за последний год, становится понятно, что мужчина отчаянно пытался вернуть себе любовь всей жизни. Но, как говорится, от любви до ненависти один шаг. Возможно, именно поэтому в адрес Татьяны было так много оскорблений. Были и угрозы расправы из серии «подкараулю после работы».

С сентября 2019 года Вячеслав пытается вернуть себе Татьяну. Фото: предоставлено героиней публикации

Екатеринбурженка признается, угрозы были и в адрес ее нового сожителя Станислава Уфимцева.

- Ему не давала покоя мысль, что у меня появился другой мужчина, - рассказывает «КП» Татьяна. - Он постоянно требовал меня сдать номера от машины в ГИБДД. А один раз даже написал «Будешь с ухажером на маршрутке ездить». Мы конечно понимали, что он зациклился на этом. Но не думали, что хватит духу на поджог.

В ночь на 12 августа во дворе дома Татьяны на Красноуральской, 27 одновременно сгорела ее белая Kia Rio и Nissan Almera Станислава.

- На площади 6 квадратных метров повреждены: моторный отсек, кузова и салоны двух автомобилей. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 9 человек личного состава. Пожар потушен в течение 11-ти минут, - сообщается на сайте свердловского главка МЧС.

Официальное заключение от пожарных дознавателей будет готово лишь через 10 дней, но работавшие на месте ЧП сотрудники сразу вычислили, что дело тут не в замыкании проводки.

Салон легковушек полностью выгорел. Фото: предоставлено героиней публикации

- Дознаватель сообщил, что в салонах большие камни, которыми выбили стекло. А также запах воспламеняющейся жидкости. Вывод один – поджог, - добавляет Татьяна.

Утверждать наверняка, что сгоревшие иномарки дело рук Вячеслава, пока, нельзя. Расследованием уже занимается местный отдел полиции.

- В настоящее время по факту инцидента полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Владельцы транспортных средств обратились в территориальный ОВД с заявлением. По результатам проверочных мероприятий будет принято обоснованное решение, - сообщают в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Пожарные быстро потушили огонь, но машины уже не подлежат восстановлению. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Мы попытались связаться с Вячеславом Тумашовым, чтобы выслушать его версию событий. Но на звонки мужчина не ответил. С нашей редакцией он может связаться по телефону +7(343) 237-25-51 или по почте kp.ekb@phkp.ru