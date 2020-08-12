Школьные базары в Екатеринбурге: списки адресов

Август - время подготовки к учебному году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Август – время подготовки к школе. Родители и дети ищут ранцы, ручки, тетрадки. Но в период пандемии коронавируса, как известно, работают не все магазины. Мы обзвонили все школьные базары, и выяснили, где сейчас можно собрать ребенка. «Комсомолка» публикует адреса школьных базаров в Екатеринбурге:

1.Магазин канцтоваров «Дом Книги»

Адреса: Антона Валека, 12; Опалихинская, 15; ТРЦ «Мегаполис» 8 марта, 149, Вильгельма де Геннина, 33, ТЦ «Семь Ключей», Техническая, 63; ТЦ «Кировский» Сыромолотова, 22; Викулова 33/1.

Телефон: +7 (343) 289-40-45

Время работы: пн-вс 10:00 - 20:00

Сайт: https://domknigi-online.ru/

В городе открылись несколько школьных базаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

2. В магазине «Галамарт»

Адреса: ул. Восточная, д. 35, ул. Луначарского, 136,

1 этаж, ул. 8 Марта, 46

Остальные можно посмотреть на сайте

Телефон: 8 800 - 25- 000 -25

Время работы: Пн-Вс (10:00-22:00).

Может меняться в зависимости от адреса.

Сайт: https://galamart.ru/shops/

3. В гипермаркете Сима-ленд

Адрес: ул. Черняховского, 86/12

Телефон: 8 800 - 234 -1000

Время работы: Пн-Сб (9:00 - 22:00)

Сайт: https://www.sima-land.ru/

Собрать ребенка в школу стоит недешево Фото: Алексей БУЛАТОВ

4. Магазин «Живое слово»

Адреса: Гагарина, 1; Крауля, 44; Победы, 38

Остальные можно посмотреть на сайте

Телефон: 8 800 - 234 -1000

Время работы: Пн-Сб (9:00 - 22:00)

Сайт: https://slovo-shop.ru/

5. В магазине «АШАН»

Адрес: ТРЦ МЕГА, Металлургов, 87

Время работы: 08:30-23:00

Адрес: ТРЦ Карнавал, Халтурина, 55

Время работы: 08:00-22:00

Телефон: 8 (800) 700-58-00

Сайт: https://www.auchan.ru/ru/ekaterinburg

6. В «Гиперболе»

Адрес: Вайнера, 9

Часы работы: 09:00-22:00

Адрес: 8 Марта, 46

Часы работы: круглосуточно

Телефон: 8 (343) 229-30-50

Сайт: https://giperbola.ru/

7. В ТРЦ Гринвич, 2 уровень, под кинотеатром

Адрес: 8 Марта, 46

Часы работы: 10:00-22:00

Телефон: 8 (343) 222-25-25

Сайт: https://www.grinvich.com/

До начала сентября школьников нужно обеспечить всем необходимым Фото: Алексей БУЛАТОВ

8. В ТРЦ Радуга Парк, на территории фудкорта

Адрес: Репина, 94

Часы работы: 10:00-22:00

Телефон: 8 (343) 311-18-88

Сайт: https://www.radugapark.ru/