Школьные базары в Екатеринбурге: списки адресов

Август - время подготовки к учебному году
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Август – время подготовки к школе. Родители и дети ищут ранцы, ручки, тетрадки. Но в период пандемии коронавируса, как известно, работают не все магазины. Мы обзвонили все школьные базары, и выяснили, где сейчас можно собрать ребенка. «Комсомолка» публикует адреса школьных базаров в Екатеринбурге:
1.Магазин канцтоваров «Дом Книги»
Адреса: Антона Валека, 12; Опалихинская, 15; ТРЦ «Мегаполис» 8 марта, 149, Вильгельма де Геннина, 33, ТЦ «Семь Ключей», Техническая, 63; ТЦ «Кировский» Сыромолотова, 22; Викулова 33/1.
Телефон: +7 (343) 289-40-45
Время работы: пн-вс 10:00 - 20:00
Сайт: https://domknigi-online.ru/
В городе открылись несколько школьных базаров
Фото: Алексей БУЛАТОВ
2. В магазине «Галамарт»
Адреса: ул. Восточная, д. 35, ул. Луначарского, 136,
1 этаж, ул. 8 Марта, 46
Остальные можно посмотреть на сайте
Телефон: 8 800 - 25- 000 -25
Время работы: Пн-Вс (10:00-22:00).
Может меняться в зависимости от адреса.
Сайт: https://galamart.ru/shops/
3. В гипермаркете Сима-ленд
Адрес: ул. Черняховского, 86/12
Телефон: 8 800 - 234 -1000
Время работы: Пн-Сб (9:00 - 22:00)
Сайт: https://www.sima-land.ru/
Собрать ребенка в школу стоит недешево
Фото: Алексей БУЛАТОВ
4. Магазин «Живое слово»
Адреса: Гагарина, 1; Крауля, 44; Победы, 38
Остальные можно посмотреть на сайте
Телефон: 8 800 - 234 -1000
Время работы: Пн-Сб (9:00 - 22:00)
Сайт: https://slovo-shop.ru/
5. В магазине «АШАН»
Адрес: ТРЦ МЕГА, Металлургов, 87
Время работы: 08:30-23:00
Адрес: ТРЦ Карнавал, Халтурина, 55
Время работы: 08:00-22:00
Телефон: 8 (800) 700-58-00
Сайт: https://www.auchan.ru/ru/ekaterinburg
6. В «Гиперболе»
Адрес: Вайнера, 9
Часы работы: 09:00-22:00
Адрес: 8 Марта, 46
Часы работы: круглосуточно
Телефон: 8 (343) 229-30-50
Сайт: https://giperbola.ru/
7. В ТРЦ Гринвич, 2 уровень, под кинотеатром
Адрес: 8 Марта, 46
Часы работы: 10:00-22:00
Телефон: 8 (343) 222-25-25
Сайт: https://www.grinvich.com/
До начала сентября школьников нужно обеспечить всем необходимым
Фото: Алексей БУЛАТОВ
8. В ТРЦ Радуга Парк, на территории фудкорта
Адрес: Репина, 94
Часы работы: 10:00-22:00
Телефон: 8 (343) 311-18-88
Сайт: https://www.radugapark.ru/