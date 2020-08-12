Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 12 августа 2020 года

В регионе за сутки подтвердились еще 9 смертей от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердились 167 новых случаев коронавируса. Больше всего заболевших – из Екатеринбурга (+70). Всего с начала пандемии в регионе 22781 зараженный. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Кроме того, новыми пациентами стали жители Асбеста, Березовского, Среднеуральска, Кировграда, Серова и других муниципалитетов.

На сегодняшний день в свердловских больницах 105 человек находятся в тяжелом состоянии, 96 из них – в реанимации, в том числе 53 подключены к аппаратам ИВЛ.

Статистика по коронавирусу на 12 августа Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 328. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

За минувшие сутки подтвердились еще девять смертей от коронавируса. С начала пандемии в регионе 351 погибший.

Но есть и хорошие новости: всего уральские медики сумели вылечить 18725 человек. Только за сутки из больниц выписали 83 пациента.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлен 902 701 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 260 летальных исходов, выздоровело 710 298 человек.