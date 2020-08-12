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Бездомные животные ждут своих хозяев — и вы можете ими стать

«КП-Екатеринбург» запустили фотоконкурс в поддержку подопечных фонда «Зоозащита»
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Заюше около 6 месяцев.Очень нежная и ласковая. Любит учиться всему новому и отлично ладит с детьми

Заюше около 6 месяцев.Очень нежная и ласковая. Любит учиться всему новому и отлично ладит с детьми

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«КП-Екатеринбург» запустили фотоконкурс в поддержку подопечных фонда «Зоозащита». Он продлится до 14 августа. Цель проекта — помочь животным найти новых, по-настоящему любящих хозяев. Мы провели фотосессию детей сотрудников «КП-Екатеринбург» с собаками и кошками.

Люся — шотландская вислоухая, 2 год. Очень ласковая к людям. У кошки небольшие проблемы с суставами, нужно наблюдаться с ней у хирурга

Люся — шотландская вислоухая, 2 год. Очень ласковая к людям. У кошки небольшие проблемы с суставами, нужно наблюдаться с ней у хирурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всех животных, которые участвовали в проекте, курирует фонд «Зоозащита», а фотосессия проходила в котокафе «Мохнатая компания», которое тоже принадлежит фонду. Наших ребят встретили милейшие коты и кошки: Люся, Хома, Туви, брат и сестра Нуар и Мулатка, Клякса, Оди и Василиса. Столько мурчания и ласки дети не чувствовали давно!

Игривые котята Нуар и Мулатка - брат и сестра. Будет здорово взять их парочкой

Игривые котята Нуар и Мулатка - брат и сестра. Будет здорово взять их парочкой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старшие ребята также отправились фотографироваться на улице с собаками, которых волонтеры фонда специально привели для нашего мероприятия из передержки. Трикси, Заюша, Мальта и Луна были рады получить детскую заботу и внимание.

Трикси около 4 месяцев, очень любознательная и энергичная.Трикси будет хорошо в семье с другими животными или с детьми

Трикси около 4 месяцев, очень любознательная и энергичная.Трикси будет хорошо в семье с другими животными или с детьми

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам мероприятия животные получили адресную помощь от наших партнеров. BABA YAGA подарили кошкам и собакам из питомника все самое необходимое — корм, наполнитель для туалетов и другие важные для животных мелочи. Также питомцы получили классные игрушки от группы компаний «Зоотрейд».

Вот такие игрушки питомцам подарили наши друзья из ГК "Зоотрейд"

Вот такие игрушки питомцам подарили наши друзья из ГК "Зоотрейд"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько дней назад случилось то, чего мы все долго ждали. Собака Мальта первой нашла свой дом! И мы надеемся, то же самое произойдет со всеми животными, которые участвовали в этом проекте.

Если вам понравился кто-то из кошек или собак и вы хотите познакомиться с питомцем, пишите в Instagram фонда «Зоозащита». И, конечно, не забывайте делиться фотографиями животных на своих страницах в соцсетях. Возможно, именно ваши друзья или знакомые станут верными друзьями для этих животных.

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