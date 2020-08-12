Бездомные животные ждут своих хозяев — и вы можете ими стать

Заюше около 6 месяцев.Очень нежная и ласковая. Любит учиться всему новому и отлично ладит с детьми Фото: Алексей БУЛАТОВ

«КП-Екатеринбург» запустили фотоконкурс в поддержку подопечных фонда «Зоозащита». Он продлится до 14 августа. Цель проекта — помочь животным найти новых, по-настоящему любящих хозяев. Мы провели фотосессию детей сотрудников «КП-Екатеринбург» с собаками и кошками.

Люся — шотландская вислоухая, 2 год. Очень ласковая к людям. У кошки небольшие проблемы с суставами, нужно наблюдаться с ней у хирурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всех животных, которые участвовали в проекте, курирует фонд «Зоозащита», а фотосессия проходила в котокафе «Мохнатая компания», которое тоже принадлежит фонду. Наших ребят встретили милейшие коты и кошки: Люся, Хома, Туви, брат и сестра Нуар и Мулатка, Клякса, Оди и Василиса. Столько мурчания и ласки дети не чувствовали давно!

Игривые котята Нуар и Мулатка - брат и сестра. Будет здорово взять их парочкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старшие ребята также отправились фотографироваться на улице с собаками, которых волонтеры фонда специально привели для нашего мероприятия из передержки. Трикси, Заюша, Мальта и Луна были рады получить детскую заботу и внимание.

Трикси около 4 месяцев, очень любознательная и энергичная.Трикси будет хорошо в семье с другими животными или с детьми Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам мероприятия животные получили адресную помощь от наших партнеров. BABA YAGA подарили кошкам и собакам из питомника все самое необходимое — корм, наполнитель для туалетов и другие важные для животных мелочи. Также питомцы получили классные игрушки от группы компаний «Зоотрейд».

Вот такие игрушки питомцам подарили наши друзья из ГК "Зоотрейд" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько дней назад случилось то, чего мы все долго ждали. Собака Мальта первой нашла свой дом! И мы надеемся, то же самое произойдет со всеми животными, которые участвовали в этом проекте.

Если вам понравился кто-то из кошек или собак и вы хотите познакомиться с питомцем, пишите в Instagram фонда «Зоозащита». И, конечно, не забывайте делиться фотографиями животных на своих страницах в соцсетях. Возможно, именно ваши друзья или знакомые станут верными друзьями для этих животных.