Последний раз Никита Телиженко выходил на связь с редакцией вчера вечером. Фото: представлено изданием Znak.com

В Минске пропал журналист екатеринбургской редакции Znak.com Никита Телиженко. Как рассказала «КП» шеф-редактор издания Мария Плюснина, он перестал выходить на связь с редакцией в 18:46 (по белорусскому времени) 10 августа. В Беларусь Никита отправился по редакционному заданию – он должен был освещать выборы президента республики, а после этого и массовые акции протеста, которые не утихают уже несколько дней.

- Он приехал в Минск еще 7 августа. В 18:46 вечера у нас с ним был последний телефонный разговор. Он отправлялся в тот момент к месту очередной акции протеста, чтобы освещать ее, и после этого его телефон стал недоступен. И появился в сети уже сегодня примерно в 6:00, - рассказала Мария Плюснина. – Телефон включился, мы смогли позвонить, но по его номеру никто не отвечает до сих пор. Мы не знаем, где он сейчас, и что с ним произошло.

У редакции Znak.com есть основания полагать, что Никиту могли задержать во время протестов, как и других российских журналистов.

Сегодня утром, 11 августа, от имени издания были направлены обращения на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова, чрезвычайному и полномочному послу РФ в Республике Беларусь Дмитрию Мезенцеву, представителю МИД РФ в Екатеринбурге Александру Харлову, а также министру международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василию Козлову.

- Нам сообщили о том, что наши обращения приняты и находятся в работе. Но пока что каких-то новостей про Никиту у нас сейчас нет, - добавила Марина Плюснина.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По официальным данным ЦИК республики, большее число голосов набрал Александр Лукашенко, однако его оппоненты и многие жители уверены, что результаты были сфальсифицированы. И победила Светлана Тихановская. В Минске уже несколько дней идут масштабные акции протеста.