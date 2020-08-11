Попал под колеса в нескольких метрах от дома: на Урале фура на «зебре» насмерть сбила ребенка

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Сегодня днем, 11 августа, в Первоуральске, что в Свердловской области, произошла трагедия – под колесами фуры погиб 10-летний мальчик. Водитель грузовика поворачивал на перекрестке на улице Ватутина и зацепил ребенка, который переходил дорогу по «зебре».

- ДТП произошло около 14:00, напротив дома №34 по улице Ватутина. Водитель автомобиля «МАЗ» с полуприцепом допустил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Как отметили в ведомстве, ребенок был на велосипеде, но прежде чем перейти дорогу, он слез с него.

56-летний водитель фуры, родом из Казани, объяснил, что в Свердловскую область приехал на разгрузку-погрузку. Мужчина ехал по навигатору и случайно забрел не на ту улицу, а переходящего «зебру» ребенка не заметил.

- Мужчина имеет водительский стаж 37 лет, ранее он два раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД: в 2016 и 2019 годах, - рассказали подробности в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Родители мальчика рассказали, что в этот день их сын пошел гулять с другом – они решили покататься на велосипедах. А в тот момент, когда произошла страшная авария, ребенок уже возвращался домой, под машину он угодил в нескольких метрах от своего дома. Мальчику неоднократно напоминали о соблюдении ПДД.

- В ходе проведенного освидетельствования состояние опьянения у водителя не установлено. Сейчас он дает объяснения по факту ДТП, - добавили в ГИБДД. – В рамках проведения расследования будут проведены различные экспертизы, составлены административные материалы в отношении водителя за нарушение ПДД – за въезд на участок дороги, где движение грузовиков запрещено, а также за непредоставление преимущества в движении пешеходу.