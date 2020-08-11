Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 11 августа 2020 года

В больницах остаются все меньше заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально подтверждено 168 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по количеству зараженных граждан традиционно стала столица Среднего Урала: +113.

Также диагноз подтвердился у жителей Рефтинского, Кушвы, Невьянска, Североуральска, Серова, Березовского, Нижнего Тагила, Тавды, Кировграда, Полевского, Нижней Салды, ЗАТО Свободный, Красноуральска, Качканара, Красноуральска, Горноуральского ГО, Первоуральска, Асбеста, Нижнесергинского района и Верхней Пышмы.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших с начала пандемии COVID-19 на сегодняшний день составляет 22 614 человек, из которых полностью выздоровели 18 642 человека. Только за последние сутки из инфекционных отделений больниц выписано 82 человека.

На данный момент 110 госпитализированных больниц находятся в тяжелом состоянии, 100 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 58 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за последние сутки зарегистрировано 5 новых случаев гибели от COVID-19, а общее число жертв на Среднем Урале достигло 342.

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