Заезд не по-детски: появилось видео, как 10-летний мальчик угоняет вторую машину за неделю

К несчастью для владельца Ford, водитель УАЗа оставил ключи в замке зажигания. Фото: скриншот видео

На прошлой неделе уральцев шокировала новость. В Березовском 10-летний мальчик угнал Mazda и перегородил легковушкой дорогу другим машинам. Но, как стало известно «КП», юный автоугонщик на этом не остановился. Но на этот раз мальчик для своего «заезда» выбрал автомобиль побольше и сел за руль УАЗа.

На видео, появившемся в распоряжении «КП-Екатеринбург», видны последствия покатушек юного водителя. УАЗ в буквальном смысле наехал на Ford, припаркованный во дворе.

На видео очевидец рассказал, что все произошло на улице Исакова,22 в Березовском.

В УГИБДД по Свердловской области «Комсомолке» подтвердили, что за рулем УАЗа был тот самый 10-летний мальчуган, «прославившийся» после угона Mazda на прошлой неделе.

- В ходе выяснения обстоятельств установлено, что 10-летний мальчик гулял в частном секторе на улице Исакова,22. Увидев стоящую во дворе автомашину УАЗ, он дёрнул за ручку дверь. Автомашина была открыта, - рассказывают в ГИБДД обстоятельства «заезда».

После этого мальчонка забрался внутрь УАЗа. Оказалось, что ключи от автомобиля находились в замке зажигания. Недолго думая, мальчик повернул ключ.

- Автомашина стояла на скорости и после поворота ключа зажигания начала движение вперёд, допустив наезд на стоящий автомобиль Ford, - уточнили в ГИБДД.

После этого грузовик заглох.

- После случившегося несовершеннолетний водитель испугался случившегося и скрылся. Позднее очевидцы происшествия (в том числе хозяин транспортного средства) опознали мальчика, - уточнили в ГИБДД.

Силовики нашли и опекуна «гонщика». Тот рассказал, что мальчик ушел гулять на улицу с друзьями еще в 10 утра. Оказалось, что досуг у мальчика не организован. По сути, он предоставлен сам себе: гуляет и играет в компьютерном клубе.