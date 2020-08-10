25 «квадратов» Петра Яна: в Екатеринбурге на трансформаторной подстанции нарисовали нового чемпиона UFC

Фото: пресс-служба клуба "Архангел Михаил"

Сегодня днем, 10 августа, в Екатеринбурге создали новый арт-объект. На трансформаторной подстанции по улице Шейнкмана художники из Санкт-Петербурга, из команды SPB Colors, нарисовали портрет нынешнего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна.

Как рассказали в пресс-службе клуба «Архангел Михаил», в котором тренируется уральский боец, на создание работы ушло четыре дня, девять килограммов фасадной краски и 30 баллончиков разных цветов. Площадь портрета составила больше 25 «квадратов». Кстати, точно такой же портрет появился в Санкт-Петербурге уже на следующий день после решающего матча 12 июля.

Фото: пресс-служба клуба "Архангел Михаил"

По словам одного из художников, Сергея, задумка появилась у команды еще задолго до боя с Альдо, но ребята решили подождать. Свой портрет в Екатеринбурге принимал лично Петр Ян, оставив под артом автограф.

- Я не ожидал, что вообще кто-то где-то будет рисовать подобные вещи. Как только нарисовали в Питере и Москве, то пошли маленькие картинки по городам. Я когда увидел первое граффити — это было очень приятно. Хотел найти ребят, сделать презент. Получилось так, что они приехали в Екатеринбург сами, - поделился впечатлениями Петр Ян.

Фото: пресс-служба клуба "Архангел Михаил"

Фото: пресс-служба клуба "Архангел Михаил"

Фото: пресс-служба клуба "Архангел Михаил"

Напомним, что 12 июля Петр Ян одержал досрочную победу над бразильцем Жозе Альдо и стал вторым чемпионом UFC из России в легчайшем весе.

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