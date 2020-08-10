Фестиваль Green Royal Fest в Екатеринбурге с 10 по 14 августа 2020 года: программа, артисты, место проведения

Один из главных гостей фестиваля - пианист Борис Березовский. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

10 августа 2020 года в Екатеринбурге стартовал музыкальный фестиваль Green Royal Fest. Пять вечеров с понедельника по пятницу зрители будут слушать лучших пианистов России. Площадка проведения фестиваля – сад Вайнера за Свердловской филармонией.

Программа фестиваля:

Время начала всех концертов: 19:30.

10 августа фестиваль откроют пианист Иван Бессонов, победитель международного конкурса молодых музыкантов «Eurovision Young Musicians 2018», и Уральский молодежный симфонический оркестр.

Цена билета: от 600 рублей

Андрей Гугнин. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

11 августа с фортепианным дуэтом выступят Андрей Коробейников и Андрей Гугнин.

Цена билета: от 200 рублей

12 августа зрителей ждет концерт «Фортепиано в джазе» с участием Даниила Крамера (фортепиано), Сергея Васильева (контрабас) и Павла Тимофеева (ударные).

Цена билета: от 400 рублей

Андрей Коробейников. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

13 августа заслуженный пианист России Борис Березовский выступит с сольным фортепианным концертом, в программу которого войдут произведения композиторов Мусоргского, Балакирева, Скрябина, Рахманинова.

Цена билета: от 600 рублей

Даниил Крамер. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

14 августа фестиваль закроет известный пианист-виртуоз Денис Мацуев с Уральским академическим филармоническим оркестром под управлением Дмитрия Лисса.

Все билеты проданы

Денис Мацуев и Уральский филармонический оркестр. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

На входе участникам фестиваля будут выдавать маски и измерять температуру тела. Рассаживать – через 1-2 места. В случае плохой погоды гостям предоставят дождевики, а волонтеры будут протирать кресла от воды.