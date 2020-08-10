Фестиваль Green Royal Fest в Екатеринбурге с 10 по 14 августа 2020 года: программа, артисты, место проведения

Один из главных гостей фестиваля - пианист Борис Березовский. Фото: предоставлено организаторами фестиваля
10 августа 2020 года в Екатеринбурге стартовал музыкальный фестиваль Green Royal Fest. Пять вечеров с понедельника по пятницу зрители будут слушать лучших пианистов России. Площадка проведения фестиваля – сад Вайнера за Свердловской филармонией.
Программа фестиваля:
Время начала всех концертов: 19:30.
10 августа фестиваль откроют пианист Иван Бессонов, победитель международного конкурса молодых музыкантов «Eurovision Young Musicians 2018», и Уральский молодежный симфонический оркестр.
Цена билета: от 600 рублей
Андрей Гугнин. Фото: предоставлено организаторами фестиваля
11 августа с фортепианным дуэтом выступят Андрей Коробейников и Андрей Гугнин.
Цена билета: от 200 рублей
12 августа зрителей ждет концерт «Фортепиано в джазе» с участием Даниила Крамера (фортепиано), Сергея Васильева (контрабас) и Павла Тимофеева (ударные).
Цена билета: от 400 рублей
Андрей Коробейников. Фото: предоставлено организаторами фестиваля
13 августа заслуженный пианист России Борис Березовский выступит с сольным фортепианным концертом, в программу которого войдут произведения композиторов Мусоргского, Балакирева, Скрябина, Рахманинова.
Цена билета: от 600 рублей
Даниил Крамер. Фото: предоставлено организаторами фестиваля
14 августа фестиваль закроет известный пианист-виртуоз Денис Мацуев с Уральским академическим филармоническим оркестром под управлением Дмитрия Лисса.
Все билеты проданы
Денис Мацуев и Уральский филармонический оркестр. Фото: предоставлено организаторами фестиваля
На входе участникам фестиваля будут выдавать маски и измерять температуру тела. Рассаживать – через 1-2 места. В случае плохой погоды гостям предоставят дождевики, а волонтеры будут протирать кресла от воды.
Иван Бессонов. Фото: предоставлено организаторами фестиваля