У храма в Екатеринбурге установили шестиметровый памятник святого врача

Высота памятника - шесть метров. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге на территории Свято-Пантелеимоновского храма специально ко дню великомученика и целителя Пантелеимона, который традиционно отмечается 9 августа, установили гигантскую фигуру святого врача.

Высота целителя – шесть метров вместе с постаментом, он изображен во весь рост. В одной руке у него – ларец с медикаментами, в другой – лжица [небольшая ложка с крестом на конце рукояти для причастия – прим.ред.]. Памятник изготовили из современных композитных материалов, а затем раскрасили.

Это уже третья скульптура на территории храма. Напомним, к Рождеству 2020 года там установили круглогодичный Рождественский вертеп со скульптурами Богородицы, Иосифа, волхвов и Христа. А на Пасху скульпторы установили гигантское вращающемся пасхальное яйцо, которое чуть позже признали самым большим в России.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

- По словам настоятеля храма архимандрита Димитрия (Байбакова), установленные композиции не носят сакрального значения. Это, скорее, малые архитектурные формы христианского содержания, призванные украсть приходскую территорию, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Кроме того, среди прихожан очень много детей, а потому такие праздничные обновления всегда в радость. Кроме того, на территории храма работают воскресная школа и группы развития, библиотека, спортзал, детская площадка и даже православное кафе. А в 2016 году здесь же при поддержке депутата Госдумы Антона Шипулина установили спортплощадку.