Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 10 августа 2020 года

В Екатеринбурге продолжается дезинфекция общественных помещений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально зарегистрировано 179 новых случаев заражения коронавирусом. Большая часть из приходится на столицу Среднего Урала: + 102.

Остальные случаи зафиксированы у жителей Первоуральска, Нижнего Тагила, Асбеста, Березовского, Кушвы, Ирбита и других населенных пунктов региона.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Свердловской области диагноз подтвердился у 22 446 жителей, из которых 18 560 человек полностью победили вирус, в том числе 80 – за последние сутки.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Сейчас в больницах остаются 3 156 пациентов, 85из них находятся в тяжелом состоянии, 80 человек размещены в палатах интенсивной терапии, 38 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки в Свердловской области зарегистрировано 10 новых смертей от коронавируса, общее число летальных исходов – 337.

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