«Умолял сделать дочке КТ»: в Екатеринбурге следователи разбираются в смерти 4-летней девочки, умершей в машине скорой

В Екатеринбурге следователи СК разбираются в трагической смерти четырехлетней девочки. Малышку с температурой увезли на скорой из Верхней Пышмы в больницу в Екатеринбург. Через четыре дня девочки не стало. Она умерла в автомобиле скорой помощи, во время транспортировки из одной больницы в другую. Как стало известно «КП», 5 августа следователи по этому поводу завели уголовное дело по второй части статьи 209 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствии ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Родители Евы, которой 27 июля должно было исполниться пять лет, до сих пор не понимают, как состояние девочки, которая вышла из дома на своих ногах, могло так сильно ухудшиться после четырех суток, проведенных под наблюдением врачей.

Отец девочки Николай Лисовцев в разговоре с «Комсомолкой» подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела. Он уточнил, что оно пока безфигурантное.

ПОДОЗРЕВАЛИ АППЕНДИЦИТ

10 июня родители вызвали на дом врача. Накануне у Евы подскочила температура – до 38 градусов. Врач выписал противовирусное и взял у Евы тест на COVID–19. Медик предупредил: если станет хуже, нужно вызывать скорую.

К вечеру температура у девочки подскочила почти до 40 градусов. Родителям пришлось срочно вызывать скорую. По словам Николая, неотложку пришлось ждать около двух часов. В диспетчерской на мольбу родителей приехать быстрей отвечали, что у них очень много вызовов и просили ждать.

До этого родители Евы переболели коронавирусом. Пока они проходили лечение, девочка была у бабушки в другом городе.

- Всем врачам я говорил, что мы с женой переболели «ковидом». В том числе и скорой. Помню, они из-за этого еще решали, в какую больницу везти дочь, - вспоминает Николай Лисовцев.

Скорая повезла маленькую Еву вместе с мамой в 15-ю городскую больницу Екатеринбурга с диагнозом: острый аппендицит. Дело в том, что помимо температуры у девочки болел живот. Из-за этого врачи и пришли к выводу, что у девочки аппендицит.

Следователи пытаются установить, что произошло в карете скорой помощи в момент транспортировки Евы Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 10 по 13 июня Ева находилась в 15-й больнице. На то, чтобы исключить аппендицит, врачам потребовалось три дня.

- За три дня они сделали дочери лишь ЭКГ – на третий вечер. Да, они брали анализы мочи и крови, но по ним ничего было не понятно. При этом мы постоянно говорили всем врачам, что у нас с женой был коронавирус и чуть ли не умоляли их сделать дочери КТ (компьютерная тамография легких. – Прим. Ред.), - рассказывает убитый горем отец.

Николай считает: врачи 15-й больницы потеряли много времени, пока пытались лечить девочку от несуществующего аппендицита.

- По УЗИ они видели, что никакого аппендицита нет, но все равно зачем-то стали ей делать лапароскопию (хирургический доступ во время операции, который осуществляется через микроразрезы от 4 до 7 мм или проколы передней брюшной стенки. – Прим.ред.).

Только после этой процедуры медики окончательно убедились, что у Евы нет аппендицита.

КТ ПОКАЗАЛА ПОРАЖЕНИЕ ЛЕГКИХ

Вечером 13-го июня девочку перевезли уже в 9-ю ДГКБ. Там врачи наконец сделали девочке КТ . Тогда и выяснилось, что у нее обширное поражение легких, вызванное двусторонней пневмонией.

Компьютерная томография показала у Евы обширное поражение легких Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики начали подозревать, что у Евы может быть коронавирус. После этого врачи опять решили перевезти девочку в другую больницу. На этот раз в ОДКБ №1. К тому моменту врачи ввели маленькую пациентку в медикаментозный сон. На вопрос, зачем нужно снова перевозить ребенка в другую больницу и не опасна ли для нее транспортировка, родителям объяснили, что у девочки может быть коронавирус, поэтому для других пациентов есть риск заражения. Первый тест на COVID-19 у девочки был отрицательным, а результатов второго еще не было.

К сожалению, до ОДКБ девочку довести не удалось. В дороге у ребенка остановилось сердце. Девочка умерла в карете скорой помощи.

- Следователь рассказал мне, что у них есть информация о том, что в скорой произошла разинтубация (процесс при котором эндотрахеальная трубка, при помощи которой больной дышит во время искусственной вентиляции легких, по какой-то причине отходит. – Прим. Ред.). Как я понял со слов следователя, произошла асфиксия и они «копают» в этом направлении, - уточнил Николай.

Перед похоронами семья получила результаты второго теста на коронавирус. Он оказался отрицательными.

Юрист Юлия Федотова, которая представляет интересы семьи погибших, считает, что в действиях медиков усматриваются признаки второй части статьи 209 УК РФ (по которой следователи в итоге завели дело).

- Во-первых, есть большие вопросы к тем, кто осуществлял транспортировку. И можно ли вообще было транспортировать девочку в таком состоянии? Во-вторых, непонятно, зачем было столько манипуляций по поводу аппендицита? Если УЗИ показало, что его нет, зачем было делать лапароскопию? Я считаю, что на это потратили много времени. Сейчас мы ждем результаты экспертизы.

Получить официальные комментарии Горздрава по этой теме «КП» не удалось. В ведомстве попросили обратиться за ними в Следственный комитет. Там, в свою очередь, ответили, что пока не будут комментировать эту тему.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ КТ НЕДОСТУПНА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Мы попросили дать оценку действиям врачей эксперта в медицинской сфере. Наш собеседник много лет проработал проработал реаниматологом. Он попросил не указывать его имя.

- Нужно начать с того, что в Екатеринбурге с момента вспышки коронавируса, КТ оказался фактически недоступен для детей. Несмотря на то, что это международная практика, у нас в городе для педиатров была догма: не делать КТ детям, так как от него большое излучение. Обходились рентгеном.

При такой длительной транспортировке ребенка – из «девятки» в ОДКБ – ее везли на автоматическом аппарате ИВЛ, а не на на ручном мешке Амбу. Нас с вами не было в машине скорой помощи, и мы не можем точно знать, что там произошло. Но теоретически я могу допустить, что по каким-то причинам в машине произошла переинтубация трахеи – когда интубационную трубку достали и поставили заново, если врачу что-то не понравилось.

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