«Проехал больше километра»: в Березовском 10-летний мальчик угнал иномарку

На красной иномарке мальчик катался по улицам Березовского Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Жители Березовского, заметив подозрительного человека за рулем иномарки, заглохшей посередине дороги на улице Октябрьской, позвонили в полицию с просьбой проверить его. Водитель не мог завестись и перекрыл путь другим автомобилистам. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД обнаружили за рулем автомобиля Mazda 10-летнего мальчика.

- В дежурную часть ОМВД России по Березовскому поступило сообщение от местных жителей, что подозрительный молодой человек пытается завезти автомобиль Mazda, стоящий возле частного дома №65 по улице Октябрьской. На место прибыли сотрудники ГИБДД и задержали подозреваемого в совершении противоправных действий, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Оказалось, что мальчик, гуляя с другом, зашел к нему в частный дом, пока родители отсутствовали, и взял ключи от автомобиля. Машина оказалась припаркованной тут же во дворе и ребенок, не раздумывая, завел автомобиль и поехал кататься по городу. До того, как транспортное средство заглохло, мальчик успел проехать около километра.

Сотрудники полиции сообщили об угоне владелице автомобиля. Ей оказалась женщина, которая оставила машину на хранение своему брату, поставив ее возле частного дома по улице Фурманова.О том, что на ее автомобиле разъезжал ребенок, хозяйка иномарки узнала от сотрудника полиции, позвонившего ей. С мальчиком женщина не знакома.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Автоинспекторы вызывали на место, где обнаружили мальчика на заглохшей машине, сотрудников по делам несовершеннолетних и законного представителя несовершеннолетнего. Оказалось, что ребенок все летние каникулы предоставлен сам себе. Мальчик все свое время проводит либо на улице либо в компьютерном клубе.

- В связи с тем, что ребенок не достиг возраста, с которого наступает административная и уголовная ответственность, решается вопрос о поставке ребенка на специализированный учет в подразделение по делам несовершеннолетних, - добавили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Родителей мальчика привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего.