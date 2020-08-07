С коворкингом и амфитеатром: в Екатеринбурге открыли школу в американском стиле

Новой школе дали название - "Созвездие". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге открыли новую школу, да такую, что можно позавидовать детям, которые туда пойдут. Дизайн в хайтек стиле, современное оборудование вплоть до 3D-принтеров, зоны отдыха. Учебное заведение, как в американских фильмах.

У школьников будет просторная столовая на 500 мест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая школа находится в микрорайоне «Солнечный» и ей уже присвоили номер 215.А также дали ей романтическое название – «Созвездие». Несколько лет назад здесь начал разрастаться микрорайон и появилась острая необходимость в детских садах и школах. И вот за четыре года учреждение появилось. 1 сентября учиться тут будут больше тысячи человек.

Просторные классы с современным оборудованием. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Открытие школы прошло в узком кругу: с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, депутатами Гордумы, представителями департамента образования города. Но первым, кто переступили порог здания, были не чиновники, а кошка-робот. Ее собрали ученики этой школы, которые занимаются в кружке роботостроения.

Мэр Александр Высокинский побывал на открытии новой школы в "Солнечном". Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Строили не просто школу, чтобы получить необходимое количество мест, а настоящую мечту. И сегодня эта мечта осуществилась, - начал мэр Александр Высокинский. - Все, кто работал над этим проектом, вложили в него душу. Уверен, что педагоги и школьники обживут эти стены и будут получать удовольствие от обучения в таких прекрасных современных условиях.

Зоны для отдыха. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Созвездие» уже назвали уникальным учреждением, аналогов которого нет в Екатеринбурге. В распоряжении школьников будет 16 кабинетов для начальной и 24 для средней и старшей школы, два спортивных зала, актовый зал и просторная столовая на 500 мест. Вместо скучной библиотеки со стеллажами в этой школе будет информационно-библиотечный центр с зоной коворкинга, мультимедиа-аудиторией, двумя передвижными компьютерными классами.

Первым, кто перешагнул порог школы, была робот-кошка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам начальника Департамента образования Екатеринбурга, Екатерины Сибирцевой, школа в «Солнечном» одна из трех, которая появится в городе с нового учебного года. Еще одну построили в Академическом, которая откроется 10 августа, а также закончили пристрой к школе №181 на улице Краснолесье. Еще откроются три школы после капитального ремонта: №43 в Кировском районе и две школы в Орджоникидзевском районе №81 и №49. В том же районе один садик и еще один детский сад в Верх Исетском между Широкой речкой и Академическим.

- Мест у нас появилось очень много, практически более трех тысяч в школах и пятисот в детских садах. Поэтому мест хватит всем. Мы уже завершаем приемную кампанию. Для первоклассников у нас подготовлено двадцать две тысячи мест в школах Екатеринбурга. 10 августа мы будем открывать школу №79. Там будет двадцать первых классов, рекордное количество. В этой школе в «Солнечном» у нас восемь первых классов. Но уже более тысячи детей сюда зачислено, - рассказывает Екатерина Сибирцева.

В спортзале установили стенку для скалолазания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, для детей и подростков рядом со школой создана целая инфраструктура для занятий спортом: дорожка со специальным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, территория для воркаута, а также открыта ледовая арена для занятий хоккеем. Территория озеленена, кругом лавочки. А во дворе есть свой амфитеатр, где будут показывать школьные театральные постановки.