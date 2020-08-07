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Нужно 1,5 миллиарда: как меняется парк Маяковского в Екатеринбурге при новом директоре

Главное для руководства – безопасность
Лев ИстоминЛев ИстоминЛевИстомин
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Парк обновляется несмотря на коронавирус

Парк обновляется несмотря на коронавирус

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2019 году парк Маяковского в Екатеринбурге возглавила бизнесмен Екатерина Кейльман. ЦПКиО нуждается в серьезном обновлении, о котором руководство города и области говорит с середины «нулевых».

«РЕЖИМ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ»

Планы на 2020 год построили грандиозные, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу самого большого парка в Екатеринбурге.

- У нас уникальный год. Практически три месяца из-за пандемии мы не работали. Аттракционы открылись только 5 августа, - рассказывает директор парка Маяковского Екатерина Кейльман.

Обычно парк зарабатывает порядка 80 миллионов рублей за счет коммерческой деятельности, большую часть – летом. Но в этом году выпало порядка половины доходов. Тем не менее, в мэрии Екатеринбурга и в парке надеются выровнять показатели к концу 2020 года.

С другой стороны – время, когда парк пустовал, было потрачено с пользой: здесь объявили «режим генеральной уборки». Причем, сразу по нескольким направлениям. Пока мэрия занималась приведением в порядок документации по земельным участкам, переводя их в собственность муниципалитета, в парке обновляли аттракционы, преображали территорию за счет ее освобождения от старых строений, развивали зону фудкортов.

Директор парка Екатерина Кейльман пришла на государственную службу из бизнеса

Директор парка Екатерина Кейльман пришла на государственную службу из бизнеса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В парке Маяковского демонтировано большое количество устаревших и полуразрушенных киосков. После этого открылись прекрасные природные данные центральной части парка. Один из основных вопросов: безопасности посетителей. Много негатива было из-за недоверия к аттракционам. Мы провели обучение сотрудников, которые работают с оборудованием. Эксперты из Санкт-Петербурга три недели проверяли техническую исправность аттракционов. Это самая масштабная проверка за всю историю парка, - рассказывает Екатерина Кейльман.

По ее словам, не все аттракционы прошли проверку. Так, например, пришлось закрыть любимую горожанами «Орбиту». Зато, то оборудование, которое снова заработало с 5 августа, абсолютно безопасно.

ЧТО НОВОГО?

Парк, несмотря на пандемию, продолжает обновляться. У учреждения появится своя сладкая «фишка»: до конца лета здесь начнут продавать фирменное мороженое с Ирбитского молочного завода.

Вообще, в ЦПКиО решили сделать один из акцентов в работе именно на качественном питании посетителей. Здесь появится всесезонный ресторан, а также еще двух фудкортов. Один фудкорт «Вкусная улица», а также летняя веранда на 100 человек здесь уже открылись этим летом.

В парке этим летом обновили даже музыкальное сопровождение: каждый месяц здесь звучит новый плейлист, который можно послушать в официальных группах ЦПКиО в социальных сетях. Также до 24 августа шесть раз в неделю на главной сцене парка выступают музыканты Свердловской филармонии. Играет спектакли для детей «Коляда-театр». Планируется сотрудничество с Театром музкомедии.

Совсем недавно в парке возобновили тренировки по стретчингу, йоге, бегу и другим видам спорта.

Руководство города и парка планируют серьезно подготовиться к зиме и празднованию Нового года. Площадь катка увеличится в два раза до 12 тысяч квадратных метров, появится отдельный каток для малышей.

В ноябре появятся новые ледяные горки, шикарная усадьба Деда Мороза, новогодняя ярмарка. Также до конца года в парке введут в эксплуатацию 12 новых аттракционов.

Особое внимание уделено фудкортам

Особое внимание уделено фудкортам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Не все из них начнут работать: что-то просто начнут монтировать, а откроется часть из них позже, - говорит Екатерина Кейльман. – Хотим обновить Колесо обозрения. А в августе планируем запустить самый большой в Екатеринбурге батут для разных возрастов.

По словам начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Ильи Маркова, парк Маяковского, как и Екатеринбургский зоопарк, находится на особом контроле в мэрии, в том числе и с финансовой точки зрения.

- На днях парк получил дополнительную субсидию на выплату заработной платы, - говорит Марков.

Кстати, во время пандемии коронавируса парку удалось сохранить коллектив.

Всего на реновацию парка нужно порядка 1,5 миллиарда рублей.

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