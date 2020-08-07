Нужно 1,5 миллиарда: как меняется парк Маяковского в Екатеринбурге при новом директоре

Парк обновляется несмотря на коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2019 году парк Маяковского в Екатеринбурге возглавила бизнесмен Екатерина Кейльман. ЦПКиО нуждается в серьезном обновлении, о котором руководство города и области говорит с середины «нулевых».

«РЕЖИМ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ»

Планы на 2020 год построили грандиозные, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу самого большого парка в Екатеринбурге.

- У нас уникальный год. Практически три месяца из-за пандемии мы не работали. Аттракционы открылись только 5 августа, - рассказывает директор парка Маяковского Екатерина Кейльман.

Обычно парк зарабатывает порядка 80 миллионов рублей за счет коммерческой деятельности, большую часть – летом. Но в этом году выпало порядка половины доходов. Тем не менее, в мэрии Екатеринбурга и в парке надеются выровнять показатели к концу 2020 года.

С другой стороны – время, когда парк пустовал, было потрачено с пользой: здесь объявили «режим генеральной уборки». Причем, сразу по нескольким направлениям. Пока мэрия занималась приведением в порядок документации по земельным участкам, переводя их в собственность муниципалитета, в парке обновляли аттракционы, преображали территорию за счет ее освобождения от старых строений, развивали зону фудкортов.

Директор парка Екатерина Кейльман пришла на государственную службу из бизнеса Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В парке Маяковского демонтировано большое количество устаревших и полуразрушенных киосков. После этого открылись прекрасные природные данные центральной части парка. Один из основных вопросов: безопасности посетителей. Много негатива было из-за недоверия к аттракционам. Мы провели обучение сотрудников, которые работают с оборудованием. Эксперты из Санкт-Петербурга три недели проверяли техническую исправность аттракционов. Это самая масштабная проверка за всю историю парка, - рассказывает Екатерина Кейльман.

По ее словам, не все аттракционы прошли проверку. Так, например, пришлось закрыть любимую горожанами «Орбиту». Зато, то оборудование, которое снова заработало с 5 августа, абсолютно безопасно.

ЧТО НОВОГО?

Парк, несмотря на пандемию, продолжает обновляться. У учреждения появится своя сладкая «фишка»: до конца лета здесь начнут продавать фирменное мороженое с Ирбитского молочного завода.

Вообще, в ЦПКиО решили сделать один из акцентов в работе именно на качественном питании посетителей. Здесь появится всесезонный ресторан, а также еще двух фудкортов. Один фудкорт «Вкусная улица», а также летняя веранда на 100 человек здесь уже открылись этим летом.

В парке этим летом обновили даже музыкальное сопровождение: каждый месяц здесь звучит новый плейлист, который можно послушать в официальных группах ЦПКиО в социальных сетях. Также до 24 августа шесть раз в неделю на главной сцене парка выступают музыканты Свердловской филармонии. Играет спектакли для детей «Коляда-театр». Планируется сотрудничество с Театром музкомедии.

Совсем недавно в парке возобновили тренировки по стретчингу, йоге, бегу и другим видам спорта.

Руководство города и парка планируют серьезно подготовиться к зиме и празднованию Нового года. Площадь катка увеличится в два раза до 12 тысяч квадратных метров, появится отдельный каток для малышей.

В ноябре появятся новые ледяные горки, шикарная усадьба Деда Мороза, новогодняя ярмарка. Также до конца года в парке введут в эксплуатацию 12 новых аттракционов.

Особое внимание уделено фудкортам Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Не все из них начнут работать: что-то просто начнут монтировать, а откроется часть из них позже, - говорит Екатерина Кейльман. – Хотим обновить Колесо обозрения. А в августе планируем запустить самый большой в Екатеринбурге батут для разных возрастов.

По словам начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Ильи Маркова, парк Маяковского, как и Екатеринбургский зоопарк, находится на особом контроле в мэрии, в том числе и с финансовой точки зрения.

- На днях парк получил дополнительную субсидию на выплату заработной платы, - говорит Марков.

Кстати, во время пандемии коронавируса парку удалось сохранить коллектив.

Всего на реновацию парка нужно порядка 1,5 миллиарда рублей.